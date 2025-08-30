Gustavo Daneluz revela como gastaria prêmio do Acerte ou Caia! : ’90% investido e 10% para viajar’ Ator, que fez grande sucesso em uma novela infantil, também compartilhou quem gostaria de enfrentar no game show da RECORD Entrevistas|Do R7 e Ana Damasio*, do site oficial 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gustavo Daneluz fala sobre vida e carreira Edu Moraes/RECORD

Se depender da carreira que começou ainda criança, após se destacar no elenco de uma novela infantil, o ator e empreendedor Gustavo Daneluz já tem torcida garantida no Acerte ou Caia! deste domingo (31)!

Em entrevista ao site oficial, ele revelou planos para a carreira, qual será o destino do prêmio caso vença a disputa e também bastidores do encontro com Tom Cavalcante.

“Eu já trabalhei com o Tom em dois projetos, no Sitcom Dra. Darci e no filme Os Parças 2, então me senti super confortável, porque por mais que ele apresente o programa, eu já tinha uma certa intimidade”. E completou: “O nervosismo foi pela dificuldade das perguntas, e o mistério sobre onde a gente vai após cair no buraco”.

Gustavo admitiu que chegou confiante para as perguntas de conhecimentos gerais e também fez a lição de casa antes de entrar no game.

“Eu vi alguns vídeos, tem amigos meus que participaram, então eu entendi um pouco a dinâmica ali do programa, mas eu também sou um cara que gosta bastante de ler, de ver notícias. Sinto que estava um pouco mais preparado para as perguntas de atualidades, ou conhecimentos gerais”.

Empreendedorismo e o destino do prêmio

Com 24 anos, o ator é co-criador de uma escola de audiovisual dedicada a ensinar jovens atores – assim como Gustavo – a entrarem no mercado. Ele revela que a empresa surgiu de uma reflexão:

“Eu sempre fui ator, atuar é o que corre nas veias, é o que eu amo fazer e sempre vou fazer isso no decorrer da minha vida. Só que quando eu completei 18 anos, surgiu uma pergunta na minha cabeça: quais são os artistas que você admira e o que eles fizeram para o mundo? Porque eu acho que temos um dever como seres humanos, de tentar melhorar o mundo de alguma forma. A B.Art veio desse ideal, de como o Gustavo consegue tornar o mundo um pouco melhor.”

E o pensamento empreendedor refletiu na escolha do destino do prêmio de R$ 300 mil, caso seja o vencedor do programa:

“Eu sou jovem, e acho que investiria boa parte desse dinheiro. Mas também acho que pegaria uma parte e faria uma viagem, algo assim, para conhecer outras culturas, para aprendizado e para experiência de uma forma geral. Acho que hoje, se eu ganhasse R$ 300 mil, eu faria isso. Vamos colocar 90% investido e 10% para viajar e aproveitar de alguma forma”.

Os dois lados do artista

Gustavo não para! O ator conseguiu encontrar o equilíbrio entre as duas profissões, e constrói projetos nas duas áreas

“Recentemente eu fiz alguns testes. Está para sair algumas respostas sobre alguns longa-metragens, que eu não posso falar o nome especificamente, mas tem projetos na parte do cinema vindo por aí.”

“Minha parte empreendedora pretende focar 100% na escola e na minha carreira artística, que também é o empreendedorismo. No final, minha imagem é uma marca, é um negócio que tem que se estruturar, se atualizar e se comunicar”.

Batalha de Gigantes

Daneluz escolheu três personalidades da mídia que gostaria de enfrentar no duelo de perguntas, que considera inteligentes e acredita que seria um grande desafio enfrentá-las.

O primeiro escolhido foi o apresentador Pedro Bial: “Para mim, ele é um gênio, é um cara muito antenado, está sempre lendo, então sabe de muita coisa, principalmente palavras específicas“.

Fábio Porchat, que já foi campeão do Acerte ou Caia! também entrou na lista: “Eu gostaria de enfrentar ele porque seria uma diversão! Ia ser muito engraçado”.

E o último escolhido para o duelo pode surpreender: “Eu gostaria de brincar com o próprio Tom Cavalcante. Imagino ele naquele desafio dos 30 segundos, seria muito legal”

Está na torcida pelo Gustavo? Fique ligado no Acerte ou Caia!

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja quem Gustavo Daneluz vai enfrentar no game show deste domingo (31):

