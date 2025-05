Gustavo Marsengo quebra recorde e fatura alto no Acerte ou Caia!: ‘Me preparei bastante’ O influenciador digital revelou que a bolada de R$ 214 mil já tem um destino para lá de romântico; veja a entrevista exclusiva Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 25/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 25/05/2025 - 18h04 ) twitter

Gustavo Marsengo vence o Acerte ou Caia! quebra recorde com maior prêmio já conquistado no game show Edu Moraes/RECORD

Gustavo Marsengo deu um verdadeiro show no Acerte ou Caia! deste domingo (25) ao vencer o programa e levar para casa a bolada de R$ 214 mil. O influenciador, que ficou conhecido do público após participar de um reality confinamento, conversou com o site oficial e mostrou que, desde que recebeu o convite, já aceitou determinado a sair de lá campeão.

“Eu fiquei feliz com o convite e topei na hora. Embora eu tenha participado de reality show, sempre quis entrar em um programa de perguntas e respostas e acho muito legal o formato do Acerte ou Caia!”.

Ainda falando sobre essa gana de levar o prêmio para casa, ele não negou que fez um “intensivão” para chegar no palco afiadíssimo nas respostas: “Assisti a todos os programas depois que recebi o convite para já ir pegando alguma dica ou algum padrão de pergunta e enfim me preparei bastante, o resultado veio e a experiência foi incrível”.

Gustavo participou de uma edição que reuniu diversos nomes da mídia digital, música, esporte e televisão. O apresentador Álvaro Garnero e Paulo Mathias; os atores David Cardoso Jr, Graziella Schmitt e Narjara Turnetta; o comediante Viny Vieira; as cantoras Luka e Pocah; o atleta Giba e a influenciadora digital Leuriscléia. Ele falou sobre como foi conhecer o elenco e encontrar o apresentador Tom Cavalcante pela primeira vez:

‌



“Eu já conhecia algumas personalidades. A Pocah já tinha encontrado em um evento; o Giba também havia tido a oportunidade de participar em um outro programa; o Álvaro Garnero com quem eu tive o prazer de duelar ali no final. Então foi muito legal conhecer todo mundo que participou e reencontrar outros. Não conhecia o Tom pessoalmente e foi um prazer; sempre fui fã dos personagens que ele faz e da pessoa Tom Cavalcante que eu pude conhecer um pouco e se mostrou um cara excepcional”.

Ascensão histórica

Após todas as jogadas de mestre, o influenciador digital deu a cartada final que nem todos conseguem fazer com a mesma maestria: o Desafio Final. Ele acertou todas as dez perguntas e dentro do tempo máximo de dois minutos e se tornou o mais novo líder do ranking de campeões.

‌



“Eu já saí de casa falando para mim mesmo que caso vencesse, não importava a quantidade do valor acumulado, mesmo se fosse muito alto ou muito baixo, eu iria para o Desafio Final. Acho uma injustiça privar o telespectador desse momento, então eu já tinha certeza de que se vencesse iria aceitar essa oportunidade”, contou Gustavo sobre aceitar a parte final e mais temida do game.

Eu já saí de casa falando para mim mesmo que caso vencesse, não importava a quantidade do valor acumulado, mesmo se fosse muito alto ou muito baixo, eu iria para o Desafio Final (Gustavo Marsengo)

Casório e modo chef on!

Apesar de não ter vencido o reality que participou em 2022, Gustavo conquistou algo muito mais valioso do que qualquer dinheiro pode comprar: o grande amor de sua vida. Ele conheceu a esposa, Laís, dentro do confinamento e, desde então, os dois não se desgrudaram mais. Agora, com o dinheiro, o influenciador digital revelou que o valor será investido em seu casamento:

‌



“O valor do prêmio atingiu um novo recorde pelo que eu sei; foram R$ 214 mil. Eu vou gastar a maior parte na minha festa de casamento que vou fazer com a minha esposa, Laís. Vai ser em setembro, então esse dinheiro veio em ser ótima hora porque terão grandes gastos”.

E não é só isso que vem por aí! O mais novo campeão do game show mais amado do Brasil ainda revelou os projetos que tem em mente e novas experiências que estão por vir:

“Os planos para 2025 são me dedicar ainda mais para os meus canais para as redes sociais e produzir mais conteúdos de gastronômicos. Quero me especializar e fazer um curso realmente nessa área de gastronomia, que é uma paixão. Então, essa é uma das metas para o resto do ano”.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

