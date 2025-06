João Augusto homenageia Gugu Liberato e fala sobre o sonho de seguir os passos do pai: ‘Trabalhando duro’ No elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (8), ele repercutiu a participação no game, elogiou Tom Cavalcante e falou sobre o acervo que está montando Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato participa do Acerte ou Caia! deste domingo (8) Antonio Chahestian/RECORD

João Augusto Liberato, o primogênito do saudoso apresentador Gugu Liberato, está confirmado no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (8). Em entrevista ao site oficial, ele adiantou detalhes sobre a participação no game show da RECORD, contou como foi encarar a pressão do cronômetro a cada pergunta, e falou sobre como foi conhecer o apresentador e humorista Tom Cavalcante.

“Eu gostei bastante! Tem uma interatividade bacana, mas a pressão do relógio, da plateia em volta, dos participantes e do Tom na frente, faz você ficar meio doido, sem conseguir lembrar as palavras. Eu não conhecia o Tom Cavalcante pessoalmente, ele é um apresentador que te faz sentir confortável, além de ser engraçado, deixando a ‘vibe’ do programa bem tranquila”, confidenciou.

João participou do Acerte ou Caia! ao lado de diversos famosos, incluindo o apresentador João Silva, filho do ex-apresentador Fausto Silva, com quem já dividiu o palco em outra oportunidade. Ele revelou como foi esse reencontro e como é a relação deles nos bastidores.

“O João é um cara muito ‘firmeza’, legal de se conversar. Gosto muito do pai dele e de toda a família dele. A gente sempre fala de ‘marcar alguma coisa’, mas nunca anda para frente. Mas, mesmo que seja para ir ao cinema, a um restaurante ou a um café, acho que vale a pena seguir com uma amizade, porque nós temos muito em comum, além de ele ser muito gente boa”.

‌



Legado do pai na comunicação

Aos 23 anos, João Augusto já revelou por diversas vezes o desejo de seguir os passos do pai e se tornar um grande comunicador. Ele vem desenvolvendo projetos e compartilhou como tem sido o início dessa trajetória, destacando que ser filho de apresentador não significa ter um caminho fácil na comunicação.

“Eu sempre gostei de me comunicar na frente das câmeras. Tenho esse sonho de me tornar um comunicador e tenho trabalhado bastante. Desde que voltei para os Estados Unidos, eu tenho atuado com as mídias digitais. Já gravei vários tipos de conteúdo, mas não postei nada ainda porque quero que tudo esteja bem formatado antes de lançar. Mas eu estou trabalhando duro para isso”.

‌



Apesar de sua herança familiar, João afirmou que é preciso construir a sua própria história:

“Tenho vontade de fazer parte da televisão. As pessoas sempre perguntam, mas eu respondo que a televisão é algo que exige muita experiência. A pessoa tem que sair do zero. Foi assim com o meu pai e com todos os grandes apresentadores. Não é porque eu sou filho de famoso que eu vou virar uma estrela da televisão. Por isso que eu quero começar assim, mas com uma plataforma diferente”.

‌



Preservando a memória de Gugu

Dedicado a manter viva a memória de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, João tem se empenhado na construção de um acervo que reúne todas as mídias possíveis da carreira de seu pai. Ele compartilhou os desafios e o propósito por trás desse projeto, que já conta com mais de 38 mil itens que narram a trajetória de Gugu Liberato.

“O acervo demorou anos e estamos prestes a finalizar. Eu acho que esse é o acervo mais complexo e bem formatado que existe no Brasil. Porque não são muitos artistas que fazem e os que têm, não são nesse nível do acervo do meu pai. Temos vídeos, fotos, áudios e tudo da carreira dele. Essa é uma forma de homenagear o trabalho e a memória do artista, no caso, o meu pai, além de eternizar para as gerações futuras”.

João também planeja transformar parte desse acervo em um museu, oferecendo ao público a oportunidade de vivenciar a trajetória de Gugu Liberato na televisão. Ele ainda comentou sobre sua participação no documentário Simples Assim, do PlayPlus, que relembra momentos marcantes da vida e carreira do apresentador.

“Foi muito bom fazer essa homenagem ao meu pai, principalmente com minhas irmãs. Acho que foi uma das mais bonitas que a gente fez para ele, sabe? Eu me emocionei bastante gravando a minha participação. Achei o conteúdo muito bacana. Eles focaram em assuntos bem impactantes, e foi uma grande homenagem. Só tenho a agradecer a equipe da RECORD por ter feito esse documentário”.

Grande prêmio e solidariedade

Sobre o prêmio de até R$ 300 mil no Acerte ou Caia!, João adiantou qual será o destino do dinheiro caso seja o vencedor: “Eu pensei bastante nisso e já me sinto muito abençoado pelas coisas que meu pai batalhou para me deixar. Então pensei em dar uma grande parte para uma caridade muito especial em São Paulo. Se eu não desse tudo, eu usaria uma parte para investir em um imóvel. Mas com certeza metade do prêmio iria para a caridade”.

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Conheça o elenco do game show deste fim de semana (8):

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Elenco de milhões vindo aí! Os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (8) prometem entregar tudo na tela da RECORD! Mas, apenas um deles vai levar para casa um prêmio de até R$ 300 mil e entrar para o ranking de campeões. Conheça o timaço e prepare a torcida! Arte/R7