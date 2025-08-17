Leo Dias revela estratégia para derrubar todos os adversários no Acerte ou Caia!, e rasga elogios a Tom Cavalcante: ‘Showman’ Em tarde eletrizante, jornalista entra para a galeria de campeões; veja destino do prêmio no valor de R$ 44.250 Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 17/08/2025 - 18h16 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h16 ) twitter

Leo Dias conquistou o prêmio do Acerte ou Caia! neste domingo (17) e rasgou elogios a Tom Cavalcante Edu Moraes/RECORD

Antenado e sem papas na língua, Leo Dias mostrou que tem muito conhecimento e entrou para a galeria de jornalistas vencedores do Acerte ou Caia!. Ele enfrentou um elenco recheado de estrelas e jogou os dez adversários para o buraco, levando o prêmio de R$ 44.250 mil para a casa.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Leo Dias se tornou um dos jornalistas mais influentes do país nos últimos anos, sendo sinônimo de exclusividade quando o assunto são as notícias mais bombásticas do mundo dos famosos. Com mais de 20 milhões de seguidores nas suas redes sociais, ele revelou ao site oficial as estratégias do game, o destino do prêmio e ainda repercutiu o reencontro com Tom Cavalcante.

De fã a participante

Questionado sobre a preparação para a disputa, o mais novo campeão do Acerte ou Caia! logo confessa: “Eu não treinei”. Durante o papo, Leo afirma ser fã do programa e, antes de subir no palco do game show pela primeira vez, já ter se imaginado dando show.

“Isso sempre foi um exercício para mim. Eu sempre percebia que eu era bom nisso. Claro que, uma hora ou outra, eu errava, né? Mas quando eu estava como telespectador, eu sempre percebia que eu saía bem”.

O apresentador conta que já teve experiência em outros programas do gênero, mas que sair campeão da disputa foi uma surpresa até para ele. “Eu sabia que eu ia ter um bom desempenho. Não sabia que ia ganhar. Mas fazer feio, eu sabia que não ia fazer”, afirma.

Sendo escolhido como líder no início do jogo, Leo mostrou jogo de cintura e agilidade nas respostas para fugir da queda. O jornalista avalia a própria trajetória e diz que ganhar uma quarta vida nas primeiras disputas facilitou a campanha: “É um cansaço mental começar como líder, mas eu fiquei muito tranquilo ali no meio. Logo de cara eu ganhei uma vida, eu fiquei mais tranquilo ainda, entendeu?”.

Durante a conversa, ele revelou uma estratégia no mínimo curiosa para vencer o Acerte ou Caia!: “Eu deixei por último os que eu mais conhecia, sabe? Porque eu fico com peninha. As pessoas me falavam: ‘não, eu não’. A Pepita e o Yarley eu deixei por último porque eu conheço bem”, comenta o colunista.

Reencontro com Tom

Entre a rotina de gravações e trabalho, Leo Dias abriu espaço na agenda exclusivamente para ir ao Acerte ou Caia! e revela a principal motivação: “Eu fui para o programa basicamente por causa do Tom Cavalcante”. O jornalista rasga elogios para o apresentador do game show.

“É um cara que eu admiro demais, que eu considero um exemplo de vida. Ele é um showman, uma pessoa inteligentíssima, que eu aprendo a cada dia com ele. Ainda mais com a simplicidade dele, sabe? O que me encanta no Tom é isso: a simplicidade”.

Os bastidores do programa não foram o palco do primeiro encontro entre os apresentadores. Leo relembra o dia em que viu o humorista pela primeira vez, e conta uma história curiosa: “Foi em uma festa do Luan Santana. Lembro que, quando eu descobri que ele sabia quem era eu, eu falei: ‘Gente, o Tom Cavalcante sabe quem sou eu!’.

Desafio Final e destino do prêmio

Ao longo da competição, o jornalista acumulou mais de R$ 90 mil em prêmios. Na chegada ao Desafio Final, ele precisava cumprir a missão de responder dez novas perguntas em dois minutos para dobrar o dinheiro. Leo não aceitou o desafio, saiu com a metade do valor final, mas se sente contente com a escolha.

“Eu acho que dois minutos para dez palavras é muito pouco tempo. O risco é muito grande. Então, eu achei que eu já estava com uma boa grana na mão”, explica.

De malas prontas e viagem marcada, o jornalista mostrou empolgação ao revelar o destino do prêmio: “Eu vou viajar para Portugal neste final de semana, então acho que vou gastar lá!”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.

