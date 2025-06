Leonardo Miggiorin vence o Acerte ou Caia! e revela destino do prêmio: ‘Montar uma escola’ Ator optou por não encarar o Desafio Final e levou para casa R$ 50.500; confira a entrevista exclusiva Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 29/06/2025 - 18h13 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo Miggiorin venceu o Acerte ou Caia! e levou para casa R$ 50.500 Edu Moraes/RECORD

Leonardo Miggiorin é o grande vencedor do Acerte ou Caia! deste domingo (29) e leva para casa R$ 50.500. Agora, ele faz parte da seleta lista de atores campeões do game show da RECORD, que já conta com Giuseppe Oristanio, Giselle Batista, Pierre Bittencourt, Daniel Del Sarto, Rodrigo Phavanello, Matheus Ueta, Nicholas Torres, Duda Nagle, Vannessa Gerbelli, Rafael Sardão, Guilherme Dellorto, Drico Alves, Jesus Luz e Mharessa.

Em entrevista ao site oficial, ele revelou qual destino pretende dar ao prêmio, compartilhou bastidores do programa e deu detalhes sobre como é encarar o game do palco.

“Gera uma tensão, você fica tentando se preparar para as perguntas, mas como se preparar se não sabe que pergunta vem? Então, é um desafio porque você tem que estar atento naquele momento para poder responder”, explicou Leonardo.

Bastidores e reencontros

Durante a quarentena por conta da pandemia, Leonardo Miggiorin e Tom Cavalcante trabalharam juntos em uma série chamada Alta sociedade, baixa, e por conta do isolamento social, cada ator gravava a sua cena em casa e ambos nunca tinham se encontrado pessoalmente. “A gente teve alguns encontros, mas tudo online. Então, dessa vez, eu pude dizer para o Tom como eu sou fã dele, como eu admiro a carreira, o talento”, explicou o ator.

‌



O vencedor também comentou sobre o clima de diversão que tomou conta do camarim e dos encontros com Narcisa Tamborindeguy, por quem foi desafiado no jogo: “Eu amo e dou muita risada com ela”. Após derrotar a adversária, o ator trilhou o seu caminho até a vitória, derrubando todos os participantes restantes.

Leonardo admite já ter sido mais competitivo, mas ter adotado outra postura no Acerte ou Caia! ajudou na disputa. “Eu tentei ser menos obsessivo dessa vez. Eu fui com essa cabeça um pouco mais relaxada do que em outras participações”.

‌



O ator, que atualmente estuda psicologia, explica que com a maturidade mudou a forma que enxergava a derrota: ”Eu já quis ganhar a qualquer preço e perdi. É muito frustrante perder quando você só pode ganhar. Isso me doeu, me deu angústia e ansiedade”, afirmou.

Fugindo da queda

Leonardo acredita que ter se tornado líder no início foi um dos seus trunfos para a conquista do prêmio: “Eu dei sorte, por dois momentos eu não consegui responder, eu não consegui pensar fora da caixinha e naquele momento eu iria perder, se eu não fosse o líder. Então, eu tive sorte por me tornar o líder logo de cara”.

‌



Após eliminar praticamente todo o elenco, Leonardo tem na ponta da língua o adversário que deu mais trabalho: “Ruy Brissac”. O ator que nos cinemas deu vida ao cantor Dinho, da banda Mamonas Assassinas, foi o último a ser escolhido para o duelo. “Eu vi que ali era a prova de fogo, né? Porque eu já tinha passado por tantos, e ele, um cara absolutamente atento, vivo, inteligentíssimo, ótimo ator”, pontuou.

Destino do prêmio

O vencedor contou sobre a tensão de quase perder tudo nas plaquinhas entre ouro e prata após cada duelo. Na última escolha, o temido ‘perde tudo’ ainda podia dar as caras. “Eu preferi garantir um pássaro na mão do que dois voando”, brincou.

Ele explica que a tensão sair do jogo sem prêmio fez com que ele não encarasse o Desafio Final: “Eu não troquei o certo pelo duvidoso. Poderia ter ficado com muito mais, cerca de R$ 200 mil. Mas, eu também poderia ter voltado para casa sem nada. Eu acho até que o público vai compreender isso”, justificou.

E qual será o destino do prêmio? “Eu quero montar uma escola, né? Eu estou montando um instituto que promove saúde e educação por meio da arte. É um instituto de formação para jovens da periferia”.

Leonardo confessa que esse é um dos seus maiores sonhos, mas entende que o caminho ainda é longo: “Mas o dinheiro, por enquanto, vai ficar guardado”.

Novos projetos

O artista continua trabalhando em novos projetos em 2025 e estreia em um musical no próximo ano, e está aberto a voltar para a televisão.

“O grande barato na vida é gerar um impacto afetivo nas pessoas. Acolher as pessoas pela minha arte, com os personagens e a nossa fala. O mundo é desafiador para todos, né? Então, é muito importante que existam pessoas dizendo: ‘olha, vocês não estão sozinhos (...)’. Então, é isso que eu pretendo continuar fazendo”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja também momentos em que Tom Cavalcante não perdeu a piada no game show

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A cada edição do Acerte ou Caia!, o apresentador Tom Cavalcante mostra que a veia humorística fala mais alto e toda ocasião é uma boa pedida para uma fazer aquela piada. Relembre momentos em que o comandante do game show fez a alegria do público e dos convidados Reprodução/ RECORD