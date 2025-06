Lisandra Cortez revela qual personagem iria mais longe no Acerte ou Caia!: ‘Com certeza a Débora, de Rebelde’ A atriz também comentou sobre o reencontro no palco com par romântico da ficção, o ator Ruy Brissac; confira Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

Lisandra Cortez participa do Acerte ou Caia! deste domingo (29) Antonio Chahestian/RECORD

Com trabalhos na tela da RECORD, no teatro e no cinema, a atriz Lisandra Cortez encarou um novo desafio na carreira: participar do Acerte ou Caia!, game show comandado por Tom Cavalcante, que vai ao ar neste domingo (29). Em entrevista exclusiva ao site oficial, ela contou bastidores do programa, falou sobre a sensação de rever amigos de outros trabalhos e ainda adiantou projetos futuros.

A atriz aprovou a experiência: “Foi maravilhosa”. E confessou que assistiu aos programas anteriores para se preparar para o game, mas na hora fica difícil driblar a tensão: “No estúdio tem a preocupação com o tempo e vários fatores que te deixam mais nervoso, o que influencia no resultado do jogo”, contou.

Na disputa pelo prêmio com mais 10 celebridades, Lisandra divide o palco do Acerte ou Caia! desta semana com os atores Ruy Brissac, Lucas Burgatti e Leonardo Miggiorin; o cantor Manim Vaqueiro; o rapper Pelé MillFlows; a dupla sertaneja Gabi e Rapha; o influenciador Bil Araújo; a atriz Alexia Dechamps e a socialite Narcisa Tamborindeguy.

Bastidores e reencontros

Mas a experiência foi muito além da disputa e o clima dos bastidores não poderia ser melhor: “Foi muito legal e cheio de reencontros”, contou Lisandra, que já foi par romântico do ator Ruy Brissac, na produção Mamonas Assassinas - O Filme. Ela também dividiu espaço na telinha com o Lucas Burgatti e no teatro com Leonardo Miggiorin.

Além dos velhos amigos, a artista também destacou o contato com outras celebridades que admirava. “Foi ótimo porque eu conheci outros artistas maravilhosos que eu já era fã, mas não conhecia, como a Narcisa [Tamborindeguy], por exemplo, foi muito especial”, afirmou.

Lisandra também revelou detalhes do seu primeiro contato com Tom Cavalcante e não poupa palavras ao descrever o apresentador: “Eu não conhecia o Tom, foi nosso primeiro encontro. Ele é muito simpático, de muita gentileza, uma educação e de bom humor”.

Telma ou Débora, quem chegaria mais longe?

Com mais de 20 anos de carreira, a atriz estreou na tela da RECORD em 2008, com a novela Chamas da Vida, interpretando a personagem Telma Dias. Anos depois, em 2011, a atriz fez parte do elenco estrelado de Rebelde, dando vida à psicóloga Débora.

Entre suas personagens, Lisandra reflete sobre quem seria melhor e responde: “Com certeza seria a Débora”. Segundo ela, a personagem interesseira usaria do seu poder de sedução para se sair melhor no Acerte ou Caia!. “Ela é estrategista e jogaria um charme para o Tom, acho que ela iria mais longe no jogo sim”, brinca a atriz.

Se tivesse que desafiar um famoso para um duelo no game show, a atriz logo responde: “Chamaria o Homero Ligere”. O ator de 43 anos está no elenco de Paulo, O Apóstolo, a nova superprodução da RECORD, que estreia dia 7 de julho, às 21h.

Projetos para 2025

O segundo semestre da atriz promete ser agitado, ela volta ao teatro e aguarda a estreia de Tatuagens, um curta-metragem inédito. “Eu fiz com uma equipe maravilhosa. A gente fez com financiamento coletivo, eu entrei como atriz e produtora associada, estamos com um elenco de primeira”.

Com quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, ela compartilha as histórias de viagem, vida fitness e os bastidores dos novos projetos. “Eu estou muito esperançosa e feliz com a possibilidade de ver esse projeto nascer e tenho certeza de que vai estar impecável”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Conheça o elenco do game show deste fim de semana (29):

Onze estrelas sobem ao palco Acerte ou Caia! deste domingo (29) para agitar a tarde da RECORD, sob o comando de Tom Cavalcante. Que tal conhecer esse timaço e já preparar a torcida? Arte/R7