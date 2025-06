Lucas Rangel vence o Acerte ou Caia! e abre o jogo sobre carreira e paternidade: ‘Maior projeto da minha vida’ Um dos maiores influenciadores digitais do país foi o grande campeão do game show e faturou R$ 32.001; saiba mais Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 01/06/2025 - 17h59 (Atualizado em 01/06/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O youtuber e fenômeno digital falou sobre o medo de encarar o buraco, a carreira e os desafios de trabalhar na internet Antonio Chahestian/RECORD

O youtuber e influenciador digital Lucas Rangel é oficialmente o novo campeão do Acerte ou Caia! e já está confirmado no ranking de campeões. Ele provou que o sucesso é garantido em tudo que faz ao derrubar todos os adversários e garantir o prêmio de R$ 32.001. Em entrevista ao site oficial, Rangel comentou sobre a carreira, o medo de cair no buraco, a experiência de participar do game e muito mais.

“Já conhecia o Acerte ou Caia! mas nunca tinha passado por um desafio parecido, só assistia de casa e falava ‘nossa, se eu estivesse lá faria isso ou aquilo’. Então eu fui e falei ‘vou provar do que sou capaz’ e assisti a outros programas para entender ainda mais sobre a dinâmica e as possibilidades que poderiam acontecer ali com os jogadores. Mas é um programa que, do meu ponto de vista, não tem muito o que se preparar porque é um jogo que você vai lidar com várias pessoas que tem conhecimentos diferentes. É aleatório, não tem um tema específico para estudar”, disse Lucas.

Lucas Rangel participa da edição com personalidades que estão na mídia há muito tempo, e algumas que entraram nesse mundo de celebridades recentemente. Cada um com sua história e distintos um do outro como as influenciadoras digitais Geisy Arruda e Geovana Chagas; as duplas musicais Gian e Giovani e Iguinho e Lulinha; as atrizes Arianna Nutt e Karla Karenina; além dos ex-participantes de reality Aline Dahen e Caio Afiune. O youtuber também comentou sobre como foi estar ao lado de Tom Cavalcante e conhecer os outros participantes:

“Não conhecia o Tom pessoalmente e foi um prazer porque eu o assisto desde pequeno com o meu pai. Sabia que ele seria incrível igual eu já acompanhava pela TV e foi um momento bem legal e de realização. E do meu elenco só conhecia o Caio, ele é um querido. O resto do pessoal eu não conhecia pessoalmente e foi super legal essa interação no game”.

‌



Uma verdadeira trajetória de campeão

Com muito carisma e desenvoltura, Lucas Rangel está há cerca de doze anos na internet e hoje é um verdadeiro fenômeno no Brasil inteiro com mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele contou sobre como começou sua trajetória e o que sonha inda em fazer.

“Comecei a gravar conteúdos há doze anos para um aplicativo que hoje nem existe mais, e na época eu fazia por diversão e para mandar os meus amigos. Não era uma profissão, eu entrei nisso como uma brincadeira e deu no que deu. Todos os vídeos que estão ali no Youtube são importantes para mim. Eles fazem parte da minha história, toda minha adolescência está registrada ali”, contou.

‌



Como um verdadeiro expert no assunto, o influenciador digital aproveitou para dar sua opinião sobre o que mais mudou no universo digital ao longo desses doze anos de muitas histórias:

“O número de influenciadores digitais cresce cada vez mais e é muito legal e benéfico para a gente que tem essa carreira porque isso prova que é uma profissão atual. Acho que aumentou a quantidade de haters também; então para trabalhar com a internet hoje em dia tem que ter uma boa saúde mental e não deixar qualquer coisa que você ler te abalar. Mas eu sinto que de modo geral o que tem evoluído muito mesmo são as redes sociais de modo geral e as criações de conteúdos no bom e no mau sentido. No bom sentido são as variedades de formatos, opções de postagens e de redes. Já no sentido negativo, eu acredito que tenham mais páginas de fofoca que estão ali só para destilar ódio. E também a opinião de outras pessoas que, muitas vezes, ganham uma certa proporção e não são verdades sobre você; então eu acho que o grande problema são as notícias mentirosas. A internet é um espaço que tem que tomar muito cuidado com a informação que você está lendo porque aquilo pode ser uma fake news”.

‌



A fuga do buraco

Apesar de ter esbanjado confiança e raciocínio rápido durante os duelos, Rangel não aceitou o Desafio Final. Mesmo assim, conseguiu um bom dinheiro para cair na conta e gastar bastante:

“O valor do prêmio foi R$ 32.001 e eu pretendo fazer uma viagem e aproveitar da melhor forma. Não encarei o Desafio Final porque eu estava com muito medo de cair no buraco e fiquei muito feliz quando finalmente me livrei dele. Eu só consegui responder tudo e chegar até o final da competição pelo medo; eu estava tão nervoso que falei ‘vou até o final. Aí quando cheguei no Desafio Final eu pensei: ‘Ou eu dobro o dinheiro e saio daqui com mais dinheiro e sem cair, ou eu caio e saio daqui sem nada’. E aí eu falei ‘não quero nem passar pela opção de ir para o buraco’”.

Bebê a bordo e papai do ano

Após tantos anos de muita dedicação ao trabalho, o único plano que Lucas Rangel tem em mente para o resto do ano é focar na paternidade que já está batendo na porta e cheia de amor para dar!

“Este ano eu me torno pai. Meus planos profissionais foram substituídos pelos planos paternos. Eu continuo compartilhando a minha vida e os meus projetos, mas é um ano que estou me preparando para o maior projeto da minha vida, que é ser pai. Então vem muita coisa boa por aí”.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Confira o ranking completo de campeões do programa:

Publicidade 1 / 42 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Gustavo Marsengo venceu o Acerte ou Caia! e aproveitou para fazer história se tornando o novo líder do ranking de prêmios do game show. Antes dele, também tiveram campeões com valores altos, alguns nem tanto, e outros que não levaram nada. Que tal rever o ranking completo do maior ao menor prêmio? Arte/R7