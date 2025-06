Luiza Ambiel revela emoção ao encontrar com João Augusto Liberato no Acerte ou Caia!: ‘Mexeu muito comigo’ A ex-peoa de A Fazenda 12 abriu o jogo sobre uma nova participação no reality rural e comentou sobre o pânico de aceitar participar do game show por conta do buraco; saiba mais Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

A ex-banheira do Gugu fez uma confissão inédita sobre os bastidores do Acerte ou Caia! Antonio Chahestian/RECORD

Ícone da televisão brasileira, Luiza Ambiel voltou à tela da RECORD pronta para enfrentar mais um desafio de tirar o fôlego: o game show Acerte ou Caia!. Em entrevista ao site oficial, a eterna musa da banheira do Gugu falou sobre o medo de enfrentar o buraco, relembrou sua trajetória em A Fazenda 12, como foi encontrar João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato e muito mais.

“Desde o começo estou sendo chamada, mas não ia não por medo do buraco. Aí, chegou uma hora que eu não tinha mais por onde fugir. Daí, uma pessoa da produção muito querida por mim falou que o Tom queria muito que eu participasse, e eu já conheço o Tom de outros carnavais; além de apresentador, é um humorista que eu admiro muito. E aí, eu falei, vou vencer isso logo’. Mas foi sofrido, eu não dormi na noite anterior e sonhei com aquele buraco, fui o tempo todo preparando meu psicológico”, confessou.

Luiza Ambiel participou de uma edição marcante e repleta de estrelas como os atores Bento Ribeiro e Beto Marden; as influenciadoras digitais Carla Prata e Cida; os cantores Gui Albuquerque e a dupla sertaneja Julia e Rafaela; os filhos dos apresentadores Gugu Liberato e Fausto Silva, João Augusto Liberato e João Silva, respectivamente; e o humorista Rudy Landucci. Apesar de ter interagido com todos, a musa não escondeu que um participante em especial tocou seu coração.

Encontro emocionante

“Eu chorei escondida nos bastidores antes do programa por estar dividindo o palco com o João Augusto. Não deixei ele perceber. Ele estava nervoso, apreensivo, e eu falei: ‘vai dar tudo certo, uma coisa que seu pai me ensinou é que televisão é linha show, se joga; ligou a câmera, é show, tem que dar linha show’. Aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito abalada, eu chorei antes do programa por estar ali do lado do filho do Gugu. O menino é ele todinho, o olhar, a educação, o jeito de falar... só quem conviveu com o Gugu diretamente como eu convivi, trabalhando mais de cinco anos. Me trouxe muitas lembranças e começou a passar um filme na minha cabeça. Mas as meninas da produção conversaram comigo, me apoiaram muito e eu consegui me recompor”.

‌



Memórias de A Fazenda:

Luiza foi uma das peoas que mais causou e gerou entretenimento para o público durante A Fazenda 12. Protagonizou memes, brigas e muitas risadas. Sendo assim, ela revelou qual foi o melhor momento que viveu dentro da casa: “O momento em que voltei Fazendeira foi muito bom, fiquei muito feliz. Mesmo porque tinha uma casa inteira jogando contra mim e me dando resposta atravessada. E voltar Fazendeira é uma coisa muito legal porque muita gente passa pelo reality e não consegue passar por essa experiência”.

Ela também relembrou o momento em que estava se maquiando e exagerou na base, e que, mais tarde, se tornou um dos episódios mais cômicos da temporada, rendeu altas risadas para o público e viralizou nas redes sociais.

‌



“Quando eu vi, falei ‘gente, que louca’. As meninas estavam usando muito o meu corretivo e minha base, e eu tinha que criar alguma coisa, porque senão ia acabar ficando sem. Eu estava tentando misturar para ver o que conseguia fazer. Daí me chamaram na despensa para fazer alguma coisa e eu não tinha terminado de me maquiar. E a gente esquece que está ali com um monte de câmeras e eu tinha machucado o pé, então fui pulando com a cara rebocada. Aí a hora em que voltei e fui terminar eles (os outros participantes) olharam para a minha cara e começaram a rir. E na minha cabeça, eu não sabia do que estavam rindo”.

Com todas essas boas memórias, Luiza afirmou que aceitaria participar novamente do reality rural e revelou quem de A Fazenda 12 ela gostaria que estivesse entrasse em uma edição all-stars: “Eu entraria e iria tentar levar só o meu lado bom e tranquilo daqui de fora. Não levar o meu lado esquentado, não. Gostaria que entrasse a Mirella, a Raíssa, a Jojo, o Matheus, o Lipe, a Lidi, o Lucas Selfie, a Vitória e a Carol Narizinho”.

‌



Podcast vindo aí?

Quase finalizando o bate-papo, a atriz comentou o que pretende fazer com o dinheiro do prêmio se vencer a competição: “Se eu ganhar o prêmio vou investir em imóveis. Sempre invisto nisso porque dá certo e valoriza muito. E também poder ajudar mais os pets; eu sou protetora independente de animais, não sou ligada a nenhuma ONG. Então, sempre que posso, ajudo gatos e cachorros de rua”.

Por último, Luiza contou também quais são os planos para a carreira que pretende concretizar até o resto do ano: “Pretendo voltar a fazer stand-up; eu tinha parado. É uma coisa que eu gosto muito. E as pessoas me pedem, me cobram também bastante de estar em algum podcast. Eu tenho propostas, só preciso alinhar mais a minha agenda”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja quem estará no Acerte ou Caia! ao lado de Luiza Ambiel neste domingo (8):

