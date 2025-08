Lumena planeja futuro como comentarista de reality: “Humor, feno e dendê” Experiente no formato, psicóloga falou sobre participação no Acerte ou Caia!, carreira de humorista e novos desafios; veja a entrevista Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

Lumena Aleluia participa do Acerte ou Caia! deste domingo (3) Edu Moraes/RECORD

Psicóloga, DJ e humorista, Lumena Aleluia subiu no palco para testar a sua polivalência no Acerte ou Caia! Com alguns realities no currículo, a baiana de 34 anos aceitou o desafio de participar do game show pela segunda vez e bateu um papo com o site oficial sobre os bastidores do programa, o futuro da carreira e a curta passagem em A Fazenda.

A comediante fez a sua primeira participação no programa em setembro de 2024, mas parou a duas rodadas do prêmio final, sendo derrubada pelo humorista Ed Gama, que venceu o episódio. Com a possibilidade de levar o dinheiro para a casa, o convite para o repeteco no game animou Lumena: “Eu criei uma expectativa, já que cheguei pertinho da final na primeira, né? Vai que dessa vez eu não levo”.

Nervosismo no game

Lumena conta que, mesmo com a longa experiência em frente às câmeras, ainda ficou nervosa durante a disputa. “Fiquei, sim, como sempre. Não fiquei tão nervosa como eu fiquei morando com o Nego Di”, brincou a psicóloga. Em 2021, a participante integrou o elenco de um reality de convivência e teve alguns conflitos com o comediante gaúcho Nego Di, condenado a 11 anos de prisão por estelionato.

A única pessoa do elenco que já conheceu o buraco no Acerte ou Caia!, a humorista não quis estragar a experiência dos outros participantes:

‌



“Eu fui sigilosa, eu falei assim: ‘Não conheço, não sei como é’, eu acho legal a expectativa de não saber o que tem no buraco. Acho que isso é gostoso, então eu fiquei bem pianinha”.

Focada em um novo momento da carreira, a psicóloga sai do divã e invade os principais palcos de humor do país, com shows que trazem pautas picantes. Lumena explica que, para ela, tratar sobre o assunto nunca foi um tabu. Ela conta que até na hora de pedir um conselho para Tom Cavalcante, o apresentador não perdeu a piada: “Eu pedi um conselho para ele, ‘Tom, como eu faço para seguir na comédia?’ ele falou, o conselho que eu te dou é: desista!”.

‌



Lumena rasga elogios ao apresentador e comenta sobre a importância dele para os humoristas do país: “As duas vezes que fiz o Acerte ou Caia!, ele foi extremamente elegante comigo, quando você está diante de uma referência, você fica meio abobado. Mas eu acho que é isso, ele abriu portas lá atrás, onde nem o stand-up era valorizado, a comédia, o improviso, os personagens do Tom marcaram muito a nossa geração”.

Participação-relâmpago em A Fazenda

Participante do reality rural em 2023, Lumena não foi a escolhida do público para subir para a sede principal e acabou eliminada ainda no Paiol. A humorista faz piada sobre a sua breve participação na décima quinta temporada de A Fazenda.

‌



“Eu perguntei para a minha mãe: ‘Mãe você me viu em A Fazenda?’. Ela falou: ‘Ô filha, eu não vi porque o feijão estava no fogo, não deu nem tempo”, brincou.

Com três participações em realities no currículo, a psicóloga confessa que é hora de ressignificar sua jornada e se imagina apenas analisando e comentando sobre os programas, com uma pitada de “humor, feno e dendê”, como ela mesmo explicou.

Após sofrer um forte linchamento virtual na sua primeira passagem por um reality em 2021, Lumena critica como os programas passaram a ser vistos no país: “Eu acho que eu gosto dessa dinâmica de ter pessoas que comentem o reality, mas numa vibe leve, que não endosse o cancelamento de ninguém, até porque de cancelamento eu entendo”.

Planos para o futuro

Caso leve para casa o grande prêmio de até R$ 300 mil, a humorista já tem planos: “Acho que eu investiria no meu programa, estou atrás de patrocinador, uns R$ 300 mil já ajudariam”, explicou.

Focada nos seus novos shows, Lumena quer explorar projetos abordando a liberdade sexual dentro do entretenimento, ela espera ter um talk show sobre o tema ainda em 2025. “Quero receber grandes personalidades em torno desse universo mesmo. Então, eu quero entrevistar donas de sex shop, meninas que vendem conteúdo adulto, psicólogas, sexólogas”.

Será que a psicóloga vai colocar a experiência em jogo e conquistar o Acerte ou Caia!?

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

