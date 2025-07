Magno Navarro vence o Acerte ou Caia! e admite arrependimento de não aceitar o Desafio Final: ‘Penso nisso todo domingo’ O humorista derrubou o líder Dodô na última rodada e levou o prêmio de R$ 38.501 para casa Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 27/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h00 ) twitter

Magno Navarro conquista o prêmio do Acerte ou Caia! deste domingo (27) Edu Moraes/RECORD

Com o raciocínio rápido do teatro e a competitividade dos esportes, Magno Navarro teve a mistura perfeita para se tornar o novo campeão do Acerte ou Caia!. O apresentador mostrou o seu oportunismo ao derrubar o líder Dodô na última rodada e garantir R$ 38.501. Em entrevista exclusiva para o site oficial, ele contou tudo sobre os bastidores da participação e encontro com Tom Cavalcante.

Nascido em Niterói (RJ), Magno Navarro é um apaixonado torcedor do Fluminense. Iniciou sua carreira no humor, ganhando notoriedade ao imitar figuras do futebol como Renato Gaúcho, Fernando Diniz e Galvão Bueno. Na frente de programas esportivos desde 2021, o apresentador combina humor e informação.

Trajetória no game

Magno Navarro assistiu do seu espaço 9 quedas até ser chamado para o duelo. A angústia da espera não fez o nervosismo baixar, pelo contrário, para ele, a cada participante eliminado, o medo só aumentava: “Eu passo praticamente três horas assistindo ao programa. Eu confesso que eu estava com muito medo de cair, muito medo mesmo e quando você vê a primeira pessoa caindo, você toma um susto absurdo”.

Dodô, vocalista do grupo Pixote, liderava o jogo com duas vidas ainda restantes, bastava apenas uma eliminação para colocar a grana no bolso. “Ser o último ali, acaba também te colocando numa situação do tipo ‘cara, eu preciso dar um tiro único aqui’, sabe?”. Em duelo longo, Magno conseguiu derrubar o cantor após dois deslizes, e se tornar assim o campeão do game show.

‌



Mesmo sem criar a expectativa de vencer o episódio, ele confessa que se preparou quando recebeu o convite. “Eu fui assistindo várias outras edições, inclusive assinei o PlayPlus para assistir na íntegra, mas mesmo você assistindo e se preparando, é totalmente diferente quando você está lá na hora”, afirma.

Primeiro encontro com o Tom

Mantendo uma forte veia humorística desde o início da carreira, Magno tem Tom Cavalcante como uma das principais referências no humor. O encontro com o apresentador do Acerte ou Caia! aconteceu pela primeira vez nos bastidores do programa.

‌



“Eu acho que o Tom está num olimpo dos grandes comediantes da história do Brasil. Eu posso tranquilamente dizer que ele influenciou um pouco essa minha formação e paixão pelo humor. Ele é uma figura muito marcante para qualquer comediante, principalmente da minha geração, que cresceu nos anos 1990”, confessou Magno.

O humorista ainda confessa que, além do prêmio, o encontro com Tom já valeria a experiência de participar do programa, e se impressionou ao saber que o apresentador já conhecia o seu trabalho. “Ele viu que eu era de Niterói e começou a me contar que quando ele saiu do Ceará, nos primeiros meses, ele foi morar justamente lá, e me contou umas histórias de onde era”.

‌



Desafio Final e destino do prêmio

Após derrubar Dodô, Magno Navarro ficou cara a cara com o Desafio Final. O apresentador confessou que decidiu não dobrar o prêmio para R$ 154 mil por influência da plateia e por se sentir ‘frio’ para responder mais dez perguntas.

Ao ser questionado sobre a decisão, a resposta parecia estar na cabeça do humorista há muito tempo: “Cara, eu penso nisso todo domingo”, brincou o apresentador. Ele revela que a reação do público foi decisiva para recusar: “O meu pensamento já estava todo feito para aceitar o Desafio Final. Mas quando eu pergunto para a plateia, eu vi um mar de gente dizendo para eu parar, aí aquilo meio que já me deu um alerta”.

“O Fluminense acabou me dando um prejuízo agora no Mundial que eu não estava esperando”, brinca Magno. No último mês, o humorista acompanhou de perto o time do coração na Copa do Mundo de Clubes, que aconteceu nos Estados Unidos. Ele conta que decidiu ir para a cobertura de última hora e se preparou apenas para três jogos, mas com o avanço do Tricolor até a semifinal, os gastos acabaram se estendendo mais do que o imaginado.

“Passou para as oitavas, passou para as quartas, passou para as semifinais… e eu fui gastando um dinheiro que eu não estava prevendo. Então, o dinheiro do Acerte ou Caia! vai mais para pagar um pouco dessa viagem, também para guardar o que eu tive que tirar da poupança”, comenta o humorista.

Planos para 2025

O calendário do futebol nunca para, e com ele o apresentador e humorista já começa a mirar 2026, na expectativa de viver a sua primeira Copa do Mundo: “Essa experiência que tive agora nos Estados Unidos já acendeu um alerta para eu me preparar, porque seria a minha primeira Copa do Mundo de fato trabalhando e vivenciando em outro país”.

Trazendo pitadas de humor para as transmissões, o apresentador segue no comando de diversas atrações no em um canal de esportes, mas admite sua vontade de voltar aos palcos: “Eu fiz stand-up durante um tempo, mas o stand-up por si só não é algo que brilha muito meus olhos. Eu gosto muito de algo um pouco mais teatral, então eu estou tentando ver qual vai ser a melhor maneira de voltar aos palcos”.

Seja nos maiores palcos do futebol mundial, nos de teatro ou do Acerte ou Caia!, Magno Navarro segue imprimindo a sua autenticidade e mostra ser um verdadeiro craque por onde passa.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

