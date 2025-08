Maicon Neto celebra vitória no Acerte ou Caia! e relembra história de superação: ‘Passei 45 dias na UTI’ Ex-dupla de Marlon tirou Babi Xavier da liderança, não encarou o Desafio Final e ainda levou R$ 60.750 Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 03/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 03/08/2025 - 17h59 ) twitter

Maicon conquista o prêmio do Acerte ou Caia! deste domingo (3) Edu Moraes/RECORD

Não foi a primeira vez que Maicon Neto, ex-dupla de Marlon, brilhou em cima de um palco. Com mais de 30 anos de carreira, o cantor escapou do buraco e levou a melhor no Acerte ou Caia! O músico tirou a atriz e apresentadora Babi Xavier da liderança e enfileirou adversários até a conquista do prêmio.

Maicon contou ao site oficial, os bastidores da sua vitória, o futuro da carreira e relembrou momentos em que ficou à beira da morte. O catarinense de 46 anos foi ao game show comandado por Tom Cavalcante com o seu irmão mais velho Marlon, com quem formou uma dupla de sucesso no início dos anos 2000.

Trajetória do campeão

Além dos duelos com celebridades, Maicon precisou enfrentar um grande adversário para vencer o Acerte ou Caia!: o nervosismo em frente às câmeras. Ele revela que, mesmo com a experiência da carreira, ir a programas ainda é um desafio: “Eu sempre tive um bloqueio com programa de televisão. Nunca consegui ser eu, a ponto de esquecer que estava no programa. Isso para mim era muito difícil”.

A dupla decidiu seguir caminhos diferentes em 2017, quando os irmãos se separaram. Segundo Maicon, fazia nove anos que a dupla não participava, juntos, de um programa de TV. “O meu irmão sempre topou fazer essas coisas, ele gosta”. Marlon, inclusive, já deu as caras em alguns realities da RECORD, como a quarta temporada de A Fazenda e anos depois, do Power Couple Brasil 3.

Durante o papo, Maicon confessou que se preparou para participar do game show e encarou com seriedade o desafio: “Me preparei psicologicamente e emocionalmente. Fui me testando nos programas anteriores e cheguei lá confiante, concentrado e sem brincar”. A preparação do músico deu resultado, sendo o último participante vivo na disputa e ainda com duas vidas restantes.

História de superação

Em recente entrevista, Maicon contou que, na juventude, foi vítima de um disparo acidental com arma de fogo, feito por um amigo. Desde a infância, o cantor convive com a bala alojada na cabeça, já que a cirurgia de remoção pode trazer graves consequências. Com a viralização dessa história na época, o sertanejo brinca que agora é lembrado por isso: “Quando me encontram, ao invés de falar de disco de ouro, diamante, milhões de cópias. Já fala da bala alojada, ‘como é que tá essa bala aí, tá aí ainda?”.

Vítima de acidente e um choque anafilático, o cantor revela como ter ficado próximo da morte por algumas vezes mudou sua perspectiva sobre a vida:

“Eu que já fui um cara que levei um tiro, que já fiquei oito dias em coma, paralisei meu lado esquerdo, fui sequestrado duas vezes, assaltado mais uma. Tive um choque anafilático, fiquei três dias em coma induzido, e o que eu tive de cada dez pessoas, nove é óbito. Então, tudo que passei cara, dá um livro”.

Em 2000, Maicon teve que dar uma pausa na carreira após sofrer um grave acidente enquanto viajava com o pai em um micro-ônibus: “Eu fiquei esmagado. Perfurei o lado direito do cérebro, paralisei o meu lado esquerdo, fiquei oito dias em coma, quarenta e cinco dias na UTI”, desabafa.

De sorriso no rosto, o músico conta os relatos de um período complicado, mas sempre sem perder o bom humor. “Eu brinco que gato tem sete vidas, no meu caso seis já foram. Eu estou me cuidando para não agravar essa situação”.

Recusa ao Desafio Final

Empresário do ramo musical, Maicon deixa claro durante a entrevista que seu objetivo no programa nunca foi o prêmio: “Eu não estava lá pelo dinheiro. Esse valor que eu recebo não vai fazer diferença nenhuma na minha vida hoje”, afirma.

O músico poderia ter entrado para a história do Acerte ou Caia! ao bater o recorde de maior premiação do programa, que atualmente pertence ao Gustavo Marsengo, com R$ 214 mil. O valor final conquistado por Maicon poderia chegar a R$ 280 mil. Ele explica o porquê de recusar o desafio, mas confessa o arrependimento:

“Eu sempre fui muito cauteloso na minha vida, e muito ambicioso, mas nunca ganancioso. Ali eu fiquei com medo de me perder, de ser ganancioso. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria arriscado”.

Planos para o futuro

Longe das estradas há 8 anos, Maicon abre o jogo sobre uma volta na carreira musical e conta sobre um sonho para o próximo ano.

“Eu joguei para o universo que eu queria gravar um DVD com meu irmão, em comemoração aos 40 anos de sucesso, mas só com músicas que fizeram parte da nossa história. Só daquela época, mas com artistas atuais fazendo participações”.

A ideia empolga o músico, que completa: “Depois disso, fazer um ano de turnê só com shows pontuais e acabou”, finaliza.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

