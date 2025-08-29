Marcio Ballas abre o jogo sobre carreira, improviso e desejo de duelar contra os Barbichas no Acerte ou Caia!: ‘Seria incrível’ No elenco do game show deste domingo (31), o humorista fala sobre referências e projetos; veja a entrevista! Entrevistas|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Marcio Ballas participa do Acerte ou Caia! deste domingo (31) Edu Moraes/RECORD

Mestre do improviso, Marcio Ballas impressiona com sua agilidade mental e humor rápido, sempre encontrando uma saída criativa mesmo diante da pressão do público. Confirmado no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (31), o artista contou, em entrevista ao site oficial, como foi sua experiência no palco.

“Eu adorei participar do Acerte ou Caia!, porque eu achei o programa muito divertido, bem-humorado e simpático, tanto para quem assiste quanto para os participantes. Foi uma experiência muito bacana e divertida”.

Com mais de duas décadas dedicadas ao improviso e o entretenimento, Ballas revelou que sua preparação para o game show foi diferente do que costuma viver em espetáculos e apresentações.

“Eu trabalho com improviso há 25 anos. E claro, ele ajuda a gente neste estado de estar preparado para aquilo que vai acontecer, mas nesse caso, como eram perguntas e respostas em um game show, eu não tive muito o que fazer não para a minha preparação, só antes de entrar no palco que eu fechei os olhos, meditei e tentei me concentrar”.

Entre os momentos mais marcantes da gravação, Ballas destacou a alegria de dividir o palco com Tom Cavalcante, um nome que fez parte de sua infância e trajetória artística.

“Participar do programa que o Tom Cavalcante é o condutor, para mim foi uma grande alegria, porque é um cara que eu via desde a minha infância, é uma referência. Então, estar com ele no palco do programa é uma honra para mim”.

Projetos no improviso

Além do improviso no palco, Ballas também se dedica a projetos que exploram criatividade e humor em outras frentes. Um deles é o BallasCast, que ganhou destaque em sua fala.

“O BallasCast é um podcast que eu gosto muito, porque ele fala dos assuntos que norteiam a minha vida, como a criatividade, o improviso e o teatro. Então, foi uma experiência muito boa de poder compartilhar com o público esse tipo de conteúdo”.

Ele ressaltou ainda como o improviso pode ser um aliado em situações de pressão, como as que viveu no programa.

“Eu acredito que o improviso ajuda a gente naqueles momentos em que nós passamos por uma tensão, que é o caso do programa, né? Você fica ali tenso com a pressão da plateia, a pressão de estar na televisão, o Tom Cavalcante, o tempo, então é muita coisa ao mesmo tempo. Quando nós trabalhamos o improviso, nós aprendemos a lidar com essa pressão de uma maneira mais tranquila”.

Fora da televisão, Ballas também leva o improviso para o ambiente corporativo e para os palcos em outros formatos.

“Eu tenho uma palestra que eu falo sobre improviso e criatividade voltado para o corporativo e em ação com empresas. Porque hoje em dia está cada vez mais forte a inteligência artificial e nós temos que aprender a ser mais criativos, porque essa é uma das ferramentas do ser humano”.

Referências na carreira

Ao falar de referências, o artista lembrou tanto de inspirações internacionais quanto nacionais, mostrando como construiu seu olhar criativo ao longo da carreira.

“Minhas referências no improviso são algumas. Estrangeiras eu me inspiro muito no Monty Python, Whose Line is it Anyway e Avner Eisenberg dos Estados Unidos e Ricardo Araújo Pereira de Portugal, que é do grupo Gato Fedorento”.

Além das referências internacionais, Marcio Ballas destacou nomes nacionais que marcaram sua formação artística e continuam influenciando seu trabalho.

“No Brasil, os clássicos, Jô Soares e Chico Anísio, que eu assistia muito quando era criança. Também o TV Pirata, que me deslumbrou quando vi pela primeira vez, e algumas referências do circo, como o grupo La Mínima e o Jogando no Quintal, que é um grupo de palhaços”.

Barbixas pelo buraco?

Daniel, Anderson, Elidio e Marcio Ballas realizando o espetáculo ''Improvável' Reprodução/YouTube

Professor e amigo de longa data do trio Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna, conhecidos pelo Brasil como os Barbixas, Marcio Ballas não escondeu a vontade de encarar os parceiros no palco do programa.

“Se eu pudesse enfrentar alguém, eu escolheria os Barbixas, porque eles são meus amigos, mas também mais jovens. Fui professor deles no início da carreira, depois nos tornamos amigos e hoje fazemos muitas coisas juntos. Seria incrível vê-los lá, e confesso que adoraria assistir cada um deles caindo naquele alçapão”.

Grande prêmio e promessa

E sobre o grande prêmio, o humorista revelou que já tinha um destino definido e uma promessa a ser cumprida com a família:

“Quando eu fui convidado para participar do programa eu falei para os meus três filhos: o papai está indo participar de um game show que o prêmio é de R$ 300 mil. Se eu ganhar, nós quatro vamos passar as férias em Nova York”.

Será que o Marcio Ballas já pode reservar as passagens para curtir com seus filhos? Não perca o game show desta semana!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja também: confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (31)

