Marco Luque revela torcida por Felipe Andreoli: ‘Mora no meu coração’ Humorista e apresentador é uma das estrelas do game show Acerte ou Caia! do próximo domingo (4) Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 04/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marco Luque participa de episódio do Acerte ou Caia! deste domingo (4) Edu Moraes/RECORD

Com garantia de muita diversão e entretenimento, o Acerte ou Caia! vai receber o ator e humorista Marco Luque, a partir das 15h30, deste domingo (4). Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele revelou detalhes sobre os bastidores do game show, futuros projetos e sua amizade de longa data com o novo apresentador do Power Couple Brasil, Felipe Andreoli.

Durante a conversa, o comediante confessa não ter criado expectativa de ir longe no programa em busca do prêmio. Mas admite ter se preparado para encarar o desafio: “Comecei a estudar umas coisas atuais. Procurei saber o nome daquele tenista do momento [João Fonseca], essas coisas que estão bombando”, comentou Luque.

O humorista se segurou para não dar spoiler, mas admitiu ter feito algumas escolhas erradas. “Eu gostei, cara. Fui bem, mas depois eu percebi que me equivoquei, né?”, brincou o ator sobre um dos seus enfrentamentos durante o Acerte ou Caia!.

Encontro com Tom Cavalcante e ídolos na comédia

Marco Luque relembrou o encontro com Tom Cavalcante, e a importância do apresentador para a sua carreira: “O Tom Cavalcante é a minha maior referência viva. Porque eu sou muito fã do Chico Anísio, acredito que ele também. E eu percebo que ele veio, literalmente, da escolinha do Chico”.

‌



“Além de ser um cara muito gente boa como pessoa, ele, profissionalmente, é uma referência real”, completou o humorista.k

Ao subir no palco do programa, o ator comenta ter se emocionado com a forma que Tom o apresentou. “A forma com que ele me apresentou, eu fiquei muito lisonjeado. As palavras que ele usou para me apresentar, eu vou gravar para o resto da vida”, elogiou.

‌



Perguntado sobre qual dos seus personagens levaria a melhor no programa, Luque de primeira responde: “O Silas!”. Na justificativa, ele defende: “O Silas iria longe, mas a Mary Help também poderia ir longe. Mulher brasileira, trabalhadora, acima dos 40. Essa daí já rodou o mundo, bicho. Já sabe de tudo”, completou.

Amizade com Andreoli

Felipe Andreoli foi por 8 anos parceiro de bancada de Marco Luque em um famoso programa de humor. Sobre o início da carreira na TV e sua relação com o novo apresentador do Power Couple, o ator abriu o coração: “O Felipe mora no meu coração, é um dos meus melhores amigos, um cara que o programa me deu de presente para vida”.

‌



Sobre a estreia do amigo ao lado de Rafa Brites no reality da RECORD, Marco revela torcida pelo sucesso do casal: “Sou padrinho de casamento deles, então a gente tem uma relação muito próxima. Eles estão bem pra caramba, eu desejo tudo de sucesso!”, revelou o ator.

Ao relembrar as histórias, o humorista revela brincadeira com o padrinho de casamento. Andreoli e Luque são constantemente confundidos por conta da semelhança que tinham na época do programa: “Tinha esse lance da galera confundir a gente, né? Então, até hoje, as pessoas me abordam assim, achando que eu sou o Andreoli. Eu nem desminto, muitas vezes é só para tirar uma foto, coisa rápida”.

Futuros projetos

O comediante estreou um novo show em 2025 e segue em cartaz interpretando os seus personagens já consagrados como o Mustafary, Jackson Five e Mary Help no espetáculo É disso que eu tô falando. Além disso, o humorista está focado em seu canal do YouTube, gravando com convidados especiais como o amigo Felipe Andreoli.

“Rir é a melhor coisa que a gente faz no nosso dia, sara a alma, cuida da gente, eu vejo as pessoas vindo falar comigo depois do show o quanto que o humor ajuda as pessoas, sabe?”, disse Marco Luque.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades do programa. Acesse o PlayPlus e reveja o programa quando e onde quiser!

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se dar tchau a um prêmio de até R$ 300 mil não é uma tarefa fácil para o elenco de Acerte ou Caia!, o momento é mais do que esperado para o público, que sempre dá boas risadas com as quedas. No último domingo (27), ex-participantes do Power Couple protagonizaram momentos hilários antes de cair no buraco; relembre! Reprodução/ RECORD