Matheus Ueta vence o Acerte ou Caia! e revela destino do prêmio: ‘Sou pé no chão’ Com apenas 20 anos, o ex-ator mirim se tornou o participante mais novo a vencer a competição e revelou detalhes desse momento e planos para a carreira; veja agora Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 30/03/2025 - 18h03 (Atualizado em 30/03/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Matheus Ueta se torna o participante mais jovem a ser campeão do Acerte ou Caia! Antonio Chahestian/RECORD

Matheus Ueta foi o campeão do Acerte ou Caia! deste domingo (30) e provou que, mesmo muito jovem, não se deixa intimidar e sabe dar um show quando o assunto é competição. O ex-ator mirim e criador de conteúdo digital conversou com o site oficial sobre sua participação, revelou planos para o futuro e, é claro, contou tudo sobre a vitória que lhe rendeu um prêmio de R$ 44.875.

“Eu topei participar na hora porque já assistia ao Acerte ou Caia! desde a estreia e sou apaixonado por game shows, então fiquei muito feliz com o convite. Gosto muito do estilo do programa, é muito divertido, e eu pensei que era a oportunidade perfeita para me divertir jogando também”, contou ele sobre o convite para integrar o elenco da semana.

Ao lado de um grande elenco, Matheus também falou como conhecer outros participantes e a surpresa de encontrar com um deles em especial, que já faz parte de sua vida há muito tempo:

“Foi muito bacana a interação com todo o pessoal. Nós conversamos bastante no camarim, a galera era muito gente boa e todos competidores de altíssimo nível. Gostei bastante de conhecer o Igorfina, que é um humorista que eu acompanho; o Phelipe Siani, um grande jornalista e repórter que sou muito fã, e nós conversamos, trocamos contato e nos comunicamos pós-programa; E o Gui Araújo eu já tinha acompanhado em realities também. Mas, para mim, o principal mesmo foi entrar no camarim e ver a Ana (Zimerman) lá, porque nós temos muitas histórias juntos, de tanto tempo que a gente se conhece. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial, então dividir o palco com ela foi muito emocionante”.

‌



Matheus confessou que foi para a gravação sem imaginar na possibilidade de ser o campeão, pois seu foco maior era a diversão. Ele ainda explicou o motivo inusitado por trás de não ter aceitado seguir no game com o Desafio Final e qual será o destino da bolada que levou para casa:

“Eu fui com um número na cabeça, então, se eu chegasse em até R$ 40 mil antes do Desafio Final, eu não dobraria (o valor). E eu mantive isso lá e resolvi não contrariar o que eu já tinha combinado comigo mesmo. No dia da gravação, falei para a minha mãe: ‘Estou indo lá, vou só jogar e o que importa é participar do programa, estar lá com a galera e me divertir.’ E para mim foi muito claro isso, porque eu adoro o programa, sou fã do Tom e quero viver esse momento especial; e quando eu ganhei, pensei ‘caramba, como aconteceu isso?!’, porque eu fui sem nem pensar na possibilidade de ganhar.

‌



Mas afinal, qual será o destino da bolada que o influenciador digital ganhou no programa? Visionário e focado, ele explicou o que tem em mente para fazer com o dinheiro:

“Eu sou uma pessoa muito pragmática e pé no chão em tudo que faço, então o dinheiro do prêmio vai se tornar investimento. Não gosto de comprar muita coisa, só coisas que eu gosto muito e para marcar momentos. E como ganhar o programa foi muito legal e me marcou, então eu vou me dar de presente um perfume, que é algo que eu sou fascinado, mas o resto será tudo investido”.

‌



Sonhos para a carreira e planos para 2025

Matheus tem um vasto portfólio no meio artístico, já atuou em novelas e filmes, foi um dos apresentadores de um programa infantil semanal durante três anos, trabalhou como dublador e muito mais. Mesmo assim, ele afirmou que ainda tem algumas coisas que gostaria de fazer profissionalmente e abriu o coração sobre os sonhos que deseja realizar futuramente:

“Eu diria que um grande sonho meu é ser diretor de algum programa ou documentário e ser apresentador do meu próprio programa. Sempre digo que eu sinto que nasci para ser apresentador; é algo do meio artístico que tenho como objetivo. Mas outra coisa que eu tenho muita vontade é de continuar nas empreitadas como empresário, tocando negócios, abrindo cada vez mais portas e gerando empregos. Esse com certeza é o meu maior sonho de vida, ter mais empresas e continuar mudando o mundo com o meu trabalho, minha cabeça e minhas ideias”.

Ao mesmo tempo que o vencedor do game show sonha alto com o futuro, ele também mantém os pés no chão e dedica foco total no presente e nos projetos que já estão em andamento:

“Estou muito focado esse ano para a criação de conteúdo curto para a internet, estou com uma equipe muito grande focada 100% nisso. Nós estamos entrando em vários nichos diferentes e ampliando muito o nosso portfólio; então eu tenho falado muito sobre perfumes, relógios, moda masculina, games. A nossa ideia é a cada dia da semana abordar um assunto diferente até o fim de 2025 e entregar conteúdo e entretenimento para públicos diferentes e pessoas que gostam de mim apenas como o Matheus também”, enfatizou.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Publicidade 1 / 33 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! traz muito mais diversão e adrenalina para as tardes de domingo da RECORD! Que tal conferir o ranking dos campeões do game show e relembrar um pouco dos episódios que deixaram o público sem fôlego? Confira! Arte/R7