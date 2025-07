Mylena Ciribelli revisita carreira consagrada no jornalismo e revela paixão pela música: ‘Tenho feito shows’ No elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (27), a jornalista falou sobre projetos e adiantou planos para o prêmio, caso seja a vencedora Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Mylena Ciribelli participa do Acerte ou Caia! deste domingo (27) Edu Moraes/RECORD

Referência no jornalismo esportivo e uma das precursoras do radialismo feminino no Brasil, Mylena Ciribelli já passou por muitas experiências diante das câmeras e dos microfones. Mas, neste domingo (27), a jornalista enfrenta o desafio de participar do Acerte ou Caia! e, em entrevista ao site oficial, compartilhou os bastidores da gravação.

Acostumada aos palcos e à televisão, a jornalista confessou que o clima do programa mexe com os nervos de qualquer um.

“É tudo muito diferente, principalmente aonde a gente está pisando. Porque tem aquela sensação de tensão o tempo todo. Eu gosto muito de apresentar, me sinto à vontade, mas ali o chão pode abrir a qualquer momento. Você passa o programa inteiro pensando: ‘Não posso errar, se eu errar eu vou cair’. Sem dúvidas é uma adrenalina bem grande. Mas eu achei muito interessante”.

Mylena também comentou sobre o prazer de dividir o palco com Tom Cavalcante, apresentador do programa.

‌



“Amo o Tom Cavalcante. Conheço ele há muitos anos. Acho ele uma pessoa incrível, um cara que sabe apresentar e conduzir o programa, sempre da maneira dele, com credibilidade, bom humor e leveza”.

Diferente de outros participantes, ela não fez nenhum tipo de preparação antes de entrar no palco.

‌



“Não me preparei não. Sei que teve gente que ficou treinando. Às vezes são palavras que você olha e pensa: ‘Moleza’. Mas, com a pressão, parece que o cérebro dá uma enganada. Mas faz parte do jogo, essa é a brincadeira”.

Conexão com o público

Depois de quase 40 anos de carreira no rádio e na TV, Mylena Ciribelli tem descoberto um novo espaço de troca com o público: as redes sociais.

‌



“Eu gosto de falar com o meu público e uso bastante as redes sociais. Fiquei quase 40 anos só no rádio e na TV, onde a interação era só quando você fazia matérias na rua e alguém vinha falar com você”.

Para ela, a diferença está na resposta instantânea que as plataformas digitais oferecem.

“Nas redes é diferente, porque a resposta é imediata. Isso vai te ajudando a construir o que você faz. Quem curte esporte quer estar com a conexão aberta, e eu tenho descoberto isso cada vez mais”.

Primeiros passos na locução

Antes de conquistar espaço na televisão, Mylena Ciribelli deu seus primeiros passos no rádio, onde a paixão pela comunicação se uniu à música.

“Comecei na rádio com música, principalmente rock, numa emissora do Rio de Janeiro que ajudou a popularizar o gênero”.

Naquela época, a presença feminina na locução ainda era rara, e Mylena fez parte de uma geração pioneira.

“Na época, quase não existia mulher na locução. Só tinham duas na minha rádio e, em São Paulo, também eram pouquíssimas. Então, nós fomos aprendendo e, de certa forma, ensinando também”.

Inspiração na carreira

A transição para a televisão também teve suas inspirações, e uma voz em especial marcou Mylena desde a infância.

“Tinha um jornalista que eu admirava muito, o Eliakim Araújo. Ele tinha uma locução mais coloquial. Eu me lembro de assistir ao jornal e pensar: ‘Nossa, como ele consegue passar a informação como se estivesse conversando comigo?’.”

Essa naturalidade virou referência para a jornalista, que carregou esse estilo para o rádio e, mais tarde, para a TV.

“Isso me marcou muito, e quando comecei no rádio, quis fazer algo parecido”.

Experiência e conselhos

Com a bagagem de quem abriu caminho para muitas mulheres na comunicação, Mylena fez questão de deixar uma dica para quem está começando.

“A gente tem que se preparar para tudo o que faz. Estudar, treinar. Quem quer fazer locução, procure um fonoaudiólogo, porque às vezes não falamos no tom certo. Uma dica que eu sempre dou é gravar a sua própria voz e ouvir. E ter a humildade de escutar quem tem experiência. Estar sempre se reciclando é fundamental”.

Projetos e música

Mylena cantando no Festival Mantiqueira Jazz em Visconde de Mauá (RJ) Reprodução/Instagram

Sempre envolvida com novos desafios, Mylena revelou que anda se dedicando a diferentes frentes, dentro e fora do jornalismo.

“Tenho produzido projetos ligados ao esporte, à saúde… Estou finalizando a formatação de uma palestra que acho que está bem interessante. A gente pode inspirar alguém com nossa experiência”.

Além disso, ela voltou a investir em uma antiga paixão: a música.

“Sempre amei música. Cantava antes mesmo de ser locutora, mas a timidez me afastou um pouco. Agora tenho feito shows. Meu irmão Marvio Ciribelli é músico, tecladista e compositor. Fizemos recentemente um festival de jazz em Visconde de Mauá, no Rio, e foi muito divertido”.

Grande prêmio e viagem

Caso volte para casa com os bolsos cheios de dinheiro, a jornalista disse que sabe o que vai fazer: “Eu estava pensando já o que ia fazer… Estou querendo fazer uma viagem, então uma parte seria para isso, outra para resolver questões familiares. Mas, com certeza, o dinheiro seria muito bem usado”.

Será que já pode reservar a passagem do avião? Não perca o game show desta semana!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

