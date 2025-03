Nicole Bahls revela seu meme favorito, projetos para 2025 e fala sobre a sensação de estar no Acerte ou Caia!: ‘Experiência maravilhosa’ O fenômeno digital ainda contou qual será o próximo famoso a ser homenageado com o nome de um bichinho em sua fazenda particular; descubra! Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicole Bahls fala sobre participação no Acerte ou Caia! e revela novidades para 2025 Antonio Chahestian/RECORD

Todo mundo sabe que o Acerte ou Caia! é sinônimo de entretenimento e diversão, mas o game show com a participação de Nicole Bahls tem tudo isso e muito mais. A ex-peoa de A Fazenda 6, de A Fazenda Nova Chance, e vencedora do Power Couple Brasil 4 integra o elenco deste domingo (23). Em entrevista exclusiva ao site oficial, ela não escondeu a alegria em participar da competição, mesmo sabendo da possibilidade de cair no buraco.

“Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei muito feliz com o convite, o Tom [Cavalcante] é um ídolo para mim no humor. Eu já tinha gravado uma vez com ele e é sempre um friozinho na barriga encontrá-lo. É uma pessoa que eu admiro muito, um ícone que sempre foi uma grande referência. Mas confesso que, a princípio, fiquei com receio de ir porque tenho medo de altura. Então para me preparar, eu assisti a outros programas”.

Nicole vai estar em uma edição imperdível do Acerte ou Caia!, que vai reunir grandes nomes do jornalismo, TV e internet. No elenco estão a modelo e atriz Carol Bresolin; o narrador e apresentador do Esporte Record, Cleber Machado; a cantora Gretchen; a apresentadora e produtora de palco Juliana Oliveira; o comediante Leo Picardias; o ator e cantor Marcello Faustini; a A socialite e empresária Val Marchiori; o biomédico e influenciador Ricardo Alface; a dentista e modelo Thais Braz; e o jornalista e apresentador do Joga nas 11, Zé Luiz.

A ex-assistente de palco comentou sobre o clima nos bastidores, destacou o reencontro com celebridades que já havia visto pessoalmente, e a oportunidade de conhecer de perto algumas que nunca teve contato, mas admirava: “A interação nos bastidores foi ótima! Todo mundo foi muito receptivo, muito legal. Eu conhecia alguns participantes, como a Gretchen e a Val Marchiori. O Cleber Machado eu só tinha visto pela TV e fiquei feliz de conhecê-lo também, ele é um grande narrador e apresentador”.

‌



Um ícone de reality show

Uma das figuras mais marcantes de realities brasileiros de todos os tempos, Nicole Bahls sempre entregou muitas risadas e momentos icônicos nos programas que participou e que são lembrados até hoje. Ao site oficial, ela disse qual foi o mais desafiador: “Acho que a minha primeira participação em A Fazenda foi, com certeza, a mais desafiadora e marcante porque eu não tinha experiência de ficar confinada sem celular e sem contato com a família. Foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu fiquei bastante tempo também, foram 90 dias”.

Mas o que todo mundo quer saber: será que vem aí mais um reality com a participação desse grande fenômeno ou não?

‌



“Olha, eu não encararia outro reality hoje. Acho que já participei bastante e as pessoas querem ver novos participantes, até para dar oportunidade para outras pessoas também. É uma experiência maravilhosa que eu recomendo para qualquer um. Fui muito feliz nas minhas participações e sou muito grata, então eu não gostaria de ocupar a vaga de uma experiência tão incrível porque quero que outras pessoas vivam isso“, disse Nicole.

Independente da decisão de não querer estar em um confinamento no momento, é inevitável negar o legado da ex-peoa ao longo de suas antigas participações. Prova disso é o fato de suas falas terem repercutido tanto na época quanto atualmente, ainda mais com o uso das redes sociais e os fãs compartilhando os seus favoritos. Mas afinal, qual é o favorito da própria rainha dos memes?

‌



“O meu meme favorito é um de quando participei de A Fazenda 5 onde eu falo ‘Eu sou uma embalagem, eu dependo da minha imagem’. Isso tem muito a ver comigo e com os meus cuidados de gostar de me maquiar e manter sempre uma dieta quando precisa. Quando eu tenho alguma campanha fotográfica, fico muito preocupada com a minha ‘embalagem’, que no caso é a minha imagem”.

A Fazenda de Nicole fora das câmeras de confinamento

O sucesso na mídia veio acompanhado de muitas oportunidades de projetos profissionais, onde, com o dinheiro, Nicole investiu em uma mansão que, além de tudo, também é uma fazenda com diversos animais. Entretanto, uma peculiaridade chamou a atenção do público: todos os bichos têm nomes de celebridades brasileiras: Anitta, Camila Queiroz, Hebe Camargo, Zé Vaqueiro, Cauã Reymond e muito mais!

Quando questionada sobre a possibilidade de um novo membro integrar essa lista tão criativa e única, a jornalista não escondeu qual animal gostaria que fosse o próximo e quem seria o famoso homenageado da vez: “Tenho vontade de ter um cavalinho e eu acho que se chamaria Rodrigo Faro”.

Ela ainda revelou o destino do prêmio em dinheiro se vencer a competição, e também seus planos para 2025: “Caso eu ganhe o programa, gostaria de doar o dinheiro para algumas crianças que moram próximas a mim, para investirem no estudo, na alimentação e nas necessidades delas. Já meus planos profissionais, está a ideia de voltar com o Casa Bahls (programa apresentado por ela em seu canal no Youtube), gravar a nova temporada, receber novos amigos em casa e escolher novos nomes para os animaizinhos que nasceram; ainda há muitas galinhas que estão sem nome que eu gostaria de apresentar nessa temporada”, finaliza.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Veja também: confira detalhes do elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (23)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Um das edições mais icônicas do Acerte ou Caia! está por vir neste domingo (23). Grandes nomes do entretenimento e esporte vão ter que completar as respostas das perguntas de Tom Cavalcante para não cair no temido buraco, e, principalmente, garantir um prêmio em dinheiro que pode chegar até R$ 300 mil. Conheça agora esse timaço! Arte/R7