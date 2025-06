Pelé MilFlows se diverte no Acerte ou Caia! e revela novidades na carreira musical: ‘Muita coisa boa vindo aí’ O cantor e ex-peão de A Fazenda 14 também relembrou sua trajetória no reality e falou se participaria novamente Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pelé MilFlows comenta o que pretende fazer com dinheiro do prêmio caso vença o game show Edu Moraes/RECORD

O cantor e ex-peão de A Fazenda 14, Pelé MilFlows, está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (29), e conversou com o site oficial sobre o game show, relembrou sua participação no reality rural, e ainda revelou com exclusividade os próximos projetos para a carreira que vão surpreender os fãs.

Pronto para tudo, Pelé disse ter aceitado de primeira o convite para o desafio sem titubear: “Eu topei na hora. Achei que, na verdade, ia ser um pouquinho mais fácil pelos vídeos que eu já havia assistido. Mas na hora que recebi o convite já quis aceitar. Vi alguns programas e também fiz alguns jogos de memória para treinar e ver se a cabeça estava boa. Parece fácil, mas não é. A pessoa tem que estar ligeira, porque o negócio é difícil mesmo, apesar de ser muito legal”.

Ele também contou como foi encontrar pela primeira vez com o apresentador, Tom Cavalcante e todos os outros participantes durante a gravação do game show:

“Pessoalmente eu não o conhecia. A gravação foi o meu primeiro contato com ele e foi muito bacana. O Tom é uma pessoa muito gente boa e mais engraçado do que eu imaginava. Eu já conhecia as músicas do Manim Vaqueiro, mas ele pessoalmente não. Também conversei com as meninas do sertanejo, Gabi & Rapha; a gente teve uma troca na hora do game e foi muito divertido. Foi um primeiro encontro bem legal”.

‌



Pelé MilFlows vai brigar pelo prêmio de até R$ 300 mil do Acerte ou Caia! com outros dez famosos que prometem ir com tudo por um lugar no topo do ranking: as atrizes Alexia DeChamps e Lisandra Cortez; a dupla sertaneja Gabi & Rapha; os atores Leonardo Miggiorin, Lucas Burgatti e Ruy Brissac; o cantor Manim Vaqueiro; e a socialite Narcisa Tamborindeguy.

A Fazenda 14 versão 2.0 ?

Em 2022, o cantor participou de A Fazenda 14 e foi o último eliminado da temporada, chegando bem perto de estar na final do reality rural. Apesar disso, ele fez jus ao nome artístico inspirado no ídolo, (o rei do futebol) e se mostrou um grande jogador durante o game. Venceu provas, protagonizou embates, enfrentou o medo de cuidar das aves e exibiu todas as suas habilidades artísticas. Em meio a tantas memórias que criou durante o confinamento, uma em específico ficou marcada em sua mente:

‌



“A primeira Prova do Fazendeiro da temporada foi bem bacana. Acho que provavelmente vai ser uma que eu nunca vou esquecer. Como foi a primeira, eu já estava naquela expectativa de participar, então acho que esse primeiro desafio que venci no programa é uma memória que não vou esquecer tão cedo. O Fazendeiro mexe bastante no jogo e também tem esse lance da motivação e da pessoa estar criativa ali jogando, se movimentando. Então sempre que conseguia estar nesse meio ali, eu achava mais interessante”, afirmou Pelé.

Com essa trajetória marcada por vários momentos dignos de um replay, o ex-peão não negou que sente saudades dessa época e que voltaria em uma nova edição do reality rural da RECORD. Além disso, ele também confessou quem gostaria de dividir a sede de A Fazenda mais faísquenta do Brasil:

‌



“Faz tanto tempo que eu já participei aqui, às vezes eu já tomo uma saudade, eu iria, sim, com certeza. Em uma nova edição eu iria querer que da minha temporada entrasse comigo o Iran (Malfitano), o André Marinho e a Ruivinha de Marte. De outras edições, eu gostaria de participar com a Jojo Toddynho e a Mirella também; elas são muito engraçadas e eu acho que ia ser divertido”.

Músicas novas e um super ‘comeback’ vindo aí!

Caso seja o grande campeão do episódio neste domingo, Pelé já tem planos em mente para usar o dinheiro, e é claro que todos eles envolvem sua paixão pela música:

“Eu pretendo dar uma investida a mais na minha carreira, depositar toda essa grana na minha música, porque, na realidade, tudo que eu faço hoje em dia é voltado para isso”.

Antes de seguir carreira solo, o cantor participou da 1Kilo, um coletivo de rap e hip-hop criado em 2016 que fez muito sucesso no universo e se tornou um grande representante do rap brasileiro e da música nacional em geral. Juntos, eles lançaram canções que renderam milhões de streams, turnês e abriram portas para novos artistas. Pelé foi um deles, já que em 2019 lançou o hit Vem Cá, seu maior sucesso com mais de 173 milhões de reproduções nas plataformas de streaming musical.

Ele revelou que tem muitas novidades vindo por aí tanto em sua carreira solo, como também com o coletivo de rap que lhe abriu tantas portas e tem um carinho especial em seu coração e trajetória:

“Para o final do ano eu vou lançar muitos singles com uma produtora que estou fazendo parte agora. A gente já lançou uma parte do meu álbum, Histórias em Loop, e nesse próximo semestre vamos lançar a segunda parte. Tem muita coisa da 1Kilo, que vai sair também. Então a galera que está com saudade aí da 1Kilo, daquele tempo bacana, pode já ir se preparando que tem muita coisa boa vindo aí“.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Conheça os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (29):

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Onze estrelas sobem ao palco Acerte ou Caia! deste domingo (29) para agitar a tarde da RECORD, sob o comando de Tom Cavalcante. Que tal conhecer esse timaço e já preparar a torcida? Arte/R7