Pepita leva seu carisma para o Acerte ou Caia! e enaltece Tom Cavalcante: ‘Ele sempre me fez sorrir’ A cantora e influenciadora digital ainda abriu o jogo sobre a interação nos bastidores com os colegas de elenco; saiba mais Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pepita contou ao site oficial sobre sua participação divertida no game show e revelou projetos futuros Edu Moraes/RECORD

A cantora e apresentadora Pepita está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (17) e falou para o site oficial como foi dividir o palco com o apresentador Tom Cavalcante e disputar o game show que é um verdadeiro sucesso no Brasil todo.

“Quando chegou o convite eu aceitei porque já era um programa que eu e a família sentávamos para acompanhar. Comecei a assistir ao Acerte ou Caia! por meio da minha sogra, porque domingo eu vou para casa dela, ela colocava e eu achava super legal. Mas nunca imaginava que seria convidada para participar”.

Ela, que também é conhecida por ser uma figura muito divertida, teceu vários elogios ao apresentador, Tom Cavalcante, e enalteceu a trajetória dele como humorista:

“Não o conhecia pessoalmente, foi a primeira vez. Mas eu acho que todo ser humano que entende de arte tem uma história com o Tom Cavalcante. Ele fez história como João Canabrava e outros personagens. Para mim, ele é um verdadeiro humorista. Eu acho que para ser humorista, os dois têm que sorrir e ele sempre me fez sorrir”.

‌



Sem treino e com muita garra

Mesmo sendo um game imprevisível, muitos participantes tentam treinar um pouquinho para sentirem mais confiança de jogar. Entretanto, com Pepita foi diferente. A influenciadora admitiu não ter treinado para quando chegasse a sua vez jogar, mas afirmou que foi com muita força, acreditando que levaria o dinheiro do prêmio para casa:

“Não me preparei, fui na força e no acreditar no dinheiro, né?. Porque quando a gente tá precisando do dinheiro, a gente vai só na força; não precisa fazer joguinho cruzado não. Vai que vai”.

‌



A edição que Pepita participou reuniu famosos das mais diversas áreas como internet, televisão, jornalismo e música. Entre eles estavam a dupla Caju e Castanha; o saxofonista Derico; a atriz Duda Pimenta e Rosiane Pinheiro; o cantor Jerry Smith; o jornalista Leo Dias; além das as influenciadoras digitais Vanessa Mesquita, Yanne Anttunes e Yarley.

“Eu conhecia algumas pessoas pessoalmente, outras de internet. Outras eu não queria nem um pouco conhecer, mas eu tive que conviver naquele momento, né? Mas foi uma experiência bacana os bastidores. Eu sou muito bagunceira, então eu fiz muita bagunça até com o Tom”, enfatizou ela sem papas na língua sobre a interação nos bastidores e contato com os outros participantes que estavam na gravação.

‌



Além da música, a cantora se dedica também na carreira como influenciadora digital e já viralizou várias vezes na internet com seu jeito irreverente e sincero que chama a atenção do público o suficiente para transformarem em memes. Mas qual é o favorito dela mesma?

“Meu meme favorito é o ‘Se coloca no lugar dela cinco segundos. Você vai entender a verdadeira história da vida dela’, disse sobre o meme em que Pepita acaba se enrolando ao responder uma pergunta feita por uma repórter durante um festival.

Pepita finalizou o bate-papo contando sobre os projetos futuros que está preparando para os fãs até o final desse ano, e para o início de 2026 também:

“Vem muita coisa. Álbum, um projeto maravilhoso audiovisual que eu vou contar um pouquinho da história da minha vida e estou muito ansiosa. No Carnaval, pelo terceiro ano serei rainha de bateria da Unidos de São Lucas. Então vem muita coisa boa e gostosa aí“.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.

Conheça os participantes que se juntam a Pepita no game show:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quem mais fica ansioso para saber quem são os famosos que irão participar do Acerte ou Caia! e já escolher seu favorito? Neste domingo (17), mais um episódio do game show comandado por Tom Cavalcante vai ao ar e você vai conhecer agora o elenco que vai duelar por um prêmio de até R$ 300 mil! Arte/R7