Renata Castro rasga elogios para colegas do Acerte ou Caia!: ‘A melhor turma de todos os programas’ A atriz foi uma das onze celebridades convidadas para concorrer a um prêmio de até R$300 mil e falou sobre os bons momentos que viveu e novidades na carreira Entrevistas|Maria Clara Lentz* do site oficial 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sucesso da televisão brasileira, Renata Castro supera medo e se diverte no Acerte ou Caia! Antonio Chahestian/RECORD

Na tarde do próximo domingo (4), a diversão está garantida no Acerte ou Caia!, com a participação ilustre da atriz e humorista, Renata Castro. Em entrevista ao site oficial, ela descreveu a experiência por completo, a interação com o Tom e outros participantes, e ainda contou detalhes do que vem por aí em 2025.

Mesmo sendo fã do programa, Renata confessou que pensou muito antes de aceitar o convite. O motivo? Toda a tensão que envolve o game.

“Eu fico nervosa com essas coisas de altura e ter que responder rápido, então eu pensei que seria a primeira pessoa a cair; e tenho agonia de altura também. Mas, ao mesmo tempo, adoro o programa, o Tom e gosto do que me desafia. Topei morrendo de medo, mas fui assim mesmo e foi uma experiência maravilhosa, que amei”.

Mesmo com medo da possibilidade de cair no buraco após não responder alguma pergunta, ela garantiu que não fez nenhum tipo de treino e foi encarar o desafio de cabeça erguida:

‌



“Na época que a gente foi gravar eu estava acabando um espetáculo, ensaiando para uma outra peça teatral, e gravando algumas coisas; uma correria louca. Então, confesso que fui na cara e na coragem, e com fé também”.

O encontro de duas lendas da televisão brasileira

Presente no mundo artístico há mais de duas décadas, Renata Castro já esteve ao lado de muitos famosos talentosos; entre eles, o apresentador do programa, Tom Cavalcante. A atriz contou sobre os encontros de bastidores que já teve com ele ao longo dos anos e também sobre dividir o palco com Tom pela primeira vez:

‌



“Já conhecia o Tom de muitos anos atrás; ele era muito amigo do meu ex-sogro, Chico Anysio. Depois de algum tempo ele trabalhou junto com o Léo Castro, meu atual marido, em um programa. E o ver ali trabalhando, tocando o programa é sempre um aprendizado, eu sou fã e acho que o Tom faz isso magistralmente. Nos vimos na hora da gravação e foi super gentil e simpático comigo. Ele é um querido e é alguém que entende muito de televisão, então foi muito gostoso estar ali”.

A estrela das telinhas tem ao seu lado um grande elenco e de muitas personalidades diferentes: a dupla sertaneja Bruno e Barretto; os dois integrantes da banda Magnífica, Larissa Ferreira e Fernando Frajola; os humoristas Cláudio Manoel e Marco Luque; as atrizes Gisele Fraga e Tania Oliveira. E para completar, o jornalista Thiago Gardinalli e a cantora Zaynara.

‌



“Eu achei a minha turma incrível. Já tinha trabalhado com o Marco Luque e ele tinha acabado de fazer um festival de humor que fui a curadora, então tínhamos nos visto há pouco tempo. O Cláudio Manoel eu conheço de outra emissora, mas quase não o encontrava. Foi todo mundo muito legal, A gente se divertiu no camarim e eu adorei as pessoas, dei muita risada. Achei que foi a melhor turma de todos os programas”, afirmou Renata sobre a interação com os colegas famosos.

A versatilidade da artista sob um novo ângulo

Com mais de vinte novelas e dez filmes em seu portfólio, Renata recentemente se aventurou em um novo projeto completamente diferente de tudo que já fez antes. Ela apresenta o podcast PodAmiga ao lado da também atriz, Gabriela Duarte.

“O podcast era uma brincadeira mesmo. A Gabi Duarte é minha amiga desde os 14 anos, antes de começar a fazer novela. A gente sempre quis trabalhar juntas e conseguimos fazer algumas pequenas coisas em outra emissora. Fazíamos novela juntas, mas nosso núcleo não se encontrava; depois atuamos em um programa de humor em dois ou três episódios e eu saí para integrar o elenco de uma novela. Aí um dia conversando com ela nós tivemos a ideia de fazer um podcast sobre a nossa amizade. E aí a gente começou a fazer achando que iria durar cinco programas, só para chamar os amigos; e acabou dando super certo e adoramos fazer. Vamos dar uma parada agora porque ambas estão fazendo peças, mas voltamos já no outro mês”, contou Renata sobre como surgiu a ideia.

Ao mesmo tempo, a atriz revelou como tem sido mergulhar de cabeça no posto de apresentadora:

“Estou adorando poder falar em primeira pessoa e não ser um personagem ou ser quem está sendo entrevistado. E como o podcast, fala de amizade, é muito gostoso você ouvir as histórias dos outros. A ideia é justamente essa, o convidado levar um amigo(a) recente ou alguém que conhece a vida toda para falar sobre a relação. Eu resgatei muitos momentos de amizades minhas também com outras pessoas, lembranças de histórias... é muito divertido. E nisso eu vou brincando de descobrir esse lado meu de entrevistar que eu sempre gostei e espero que venham outras oportunidades”.

Desejos e projetos futuros

Surpreendendo na resposta, a atriz não escondeu sua vontade de investir o dinheiro do prêmio, caso ganhe, em uma causa nobre: “Quero poder dormir e acordar com um pouco mais de tranquilidade financeira e saber que por um tempo você tem um dinheiro ali; acho que isso todos nós queremos. Mas gostaria muito de doar para algumas ONG’s de animais que eu já ajudo aqui no Rio e fazem um trabalho muito bacana. E também o Retiro dos Artistas que é um lugar que tudo que eu participo e ganho um prêmio, é o primeiro lugar que eu penso em doar”.

E para finalizar com chave de ouro, Renata deu alguns spoilers do que tem planejado na carreira para lançar ainda esse ano: “Tem o podcast que a gente continua, que a gente volta a apresentar daqui dois meses; tem a peça O Bem Amado, que eu vou estar viajando com ela. Também tem um filme que vai estrear em agosto, além do meu primeiro monólogo chamado O tempo dela, que começo a ensaiar no segundo semestre. Então tem muita coisa ainda para acontecer e eu quero mais!”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quer agitar o seu domingo com muito entretenimento e diversão? Então o Acerte ou Caia! é a opção certa! Confira o elenco de estrelas deste final de semana (4) Arte/R7