Ruy Brissac brinca com a possibilidade de vencer o Acerte ou Caia!: ‘Vou reformar a Brasília amarela’ No elenco do game show deste domingo (29), ator que deu vida a Dinho do Mamonas Assassinas na telonas revela que é fã de Tom Cavalcante Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ruy Brissac participa do Acerte ou Caia! deste domingo (29) Edu Moraes/RECORD

Cheio de carisma, o artista Ruy Brissac ficou conhecido em todo o Brasil por interpretar Dinho, vocalista da saudosa banda Mamonas Assassinas, em shows, peças teatrais e no filme biográfico. O ator está confirmado no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (29) e, além de repercutir os bastidores do programa em entrevista ao site oficial, ainda contou qual será o destino do prêmio caso ganhe a bolada do game show.

“Foi uma delícia participar do game, é bem dinâmico. Também gosto de programas que desafiam, sabe? É bem diferente de estar no palco, no teatro ou em frente às câmeras do cinema. É incrível, ainda mais com a apresentação do Tom Cavalcante, de quem eu sou fã. Eu já o assistia aos domingos e fiquei muito feliz por participar”.

Com a pressão do cronômetro, a competição exige preparo. Ruy revelou que se preparou bem para enfrentar os adversários:

“Eu procurei me preparar. Assisti aos programas antes e dei uma pesquisada na internet. Tentei estar antenado com conhecimentos gerais, mas eu me sentei no sofá, assisti com a minha família e respondia junto com a televisão e acertava. Aí eu falei: ‘Estou preparado!’. Foi meio que esse o meu caminho”.

Mamonas e os fãs

Envolvido na carreira artística desde os 8 anos, Ruy Brissac ganhou notoriedade ao interpretar pela primeira vez o vocalista dos Mamonas Assassinas na peça O Musical dos Mamonas. Sua semelhança com Dinho impressiona até mesmo familiares do cantor e emociona fãs pelo mundo, que se sentem na presença do ídolo.

Atualmente, Ruy integra a banda Mamonas Assassinas: Legado, ao lado dos companheiros do filme, e revelou como é sua relação com os fãs da banda e a recepção calorosa que tem por onde passa.

“O projeto Legado é muito bacana mesmo. Levar a alegria dos Mamonas pelo mundo todo é sensacional. Já fomos para Portugal, Japão, Paraguai… Estamos fazendo uma turnê muito linda. Com os fãs é sempre muito intenso e emocionante, porque eles formaram uma banda que inspirou muitas pessoas a acreditarem nos seus sonhos. É muito bacana, porque os shows há um misto de sorriso, risada e choro. Os fãs amam nosso trabalho e ficam impactados. Tem também a minha aparência, as pessoas vêm me dizer: ‘Nossa, você parece muito com o Dinho’, e me agradecem por oferecer essa nostalgia”.

No filme lançado em 2023, Ruy estrelou como Dinho, ao lado de Adriano Tunes, Robson Lima, Rener Freitas e Beto Hinoto, sobrinho de um dos integrantes da banda original. O ator contou como foi a emoção de viver o personagem nas telonas e como se preparou para o papel.

“No filme, nós tivemos pouco tempo para nos preparar, foi um período de somente três ou quatro semanas, então foi muito rápido. Tive que mergulhar no personagem do Dinho, porque ali eu retrato ele fora dos palcos, não só o super-herói cantor. Passei um tempo com a família dele, conversei com amigos… Foi muito intenso e muito bacana”.

Carreira solo

Mesmo sendo conhecido por interpretar Dinho, o artista também brilha em carreira solo e tem se empenhado em desenvolver suas composições.

“Lancei algumas músicas como compositor e agora estou trabalhando em novas. Muito feliz por tirar minhas ideias da gaveta e dar vida a elas. Desde criança, era meu sonho trabalhar com as minhas composições”.

Vindo do interior de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista, ele revela que sempre batalhou para conquistar seu espaço nesse mercado competitivo. Também compartilhou qual é o seu foco como artista:

“Inspirar pessoas a acreditar nos sonhos. A minha carreira sempre foi uma crescente, de passo em passo, e eu acho muito importante a gente aproveitar cada conquista”.

Grande prêmio e Brasília reformada!

Se ganhar o prêmio de até R$ 300 mil no Acerte ou Caia!, Ruy já sabe o que pretende fazer: “Com certeza dar uma reformada na Brasília amarela, né? Porque ela sempre para no meio da estrada e tem que empurrar. Mas, falando sério, eu iria investir na minha carreira musical. Poderia até fazer um álbum novo”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Confira quem vai Ruy Brissac vai enfrentar no Acerte ou Caia! deste domingo (29)

