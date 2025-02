Sander Mecca conta detalhes sobre participação no Acerte ou Caia!: ‘Diversão do começo ao fim’ O artista e empreendedor ainda revelou sobre possível participação em novo reality e planos para 2025; confira Entrevistas|Maria Clara Lentz, do site oficial 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 08h55 ) twitter

Sander Mecca revelou, em entrevista exclusiva, a experiência de participar do Acerte ou Caia! e muito mais Reprodução/Instagram

Se depender do ex-vocalista da banda Twister e ex-peão de A Fazenda 15, Sander Mecca, o Acerte ou Caia! deste domingo (26) vai pegar fogo e não vai faltar competitividade no game show comandado por Tom Cavalcante. Em entrevista ao site oficial, o cantor e agora empreendedor prometeu que irá com toda garra para levar o prêmio para casa e contou como se sentiu ao receber o convite para viajar até o Chile e dividir o palco com Tom Cavalcante.

“Fiquei super feliz com o convite e aceitei de pronto. Sempre assisto e me divirto com os programas. Eu conheço o Tom da época do Twister. A gente já se cruzou bastante em meados dos anos 2000 e 2004 e ele sempre foi muito carinhoso comigo, muito querido. Às vezes, a gente troca umas mensagens no Instagram. Ele é um grande apresentador e eu sou fã do trabalho dele. Foi diversão do começo ao fim. Um evento muito marcante, nunca vou esquecer“.

O artista estará ao lado do cantor Ovelha, dos atores Vida Vlat, Raissa Chaddad, Vivi Fernandez e Leandro Lima, das gêmeas Emilly e Mayla Araújo, do nutricionista e ex-Conquisteiro Alexandre Suita, e dos influenciadores Nizam e Yarley disputando um prêmio em dinheiro de até R$ 300 mil.

Sander relembrou com carinho as aventuras do elenco: “A gente fez muita bagunça no aeroporto. O Ovelha é uma figura, brincava com todo mundo que passava, cantava. Fizemos vídeo, dancinhas... foi muito divertido. O elenco todo foi muito legal. Nos bastidores, nós até fizemos algumas perguntas de quiz todos juntos, treinando e estudando”.

‌



O cantor comparou a dificuldade de encarar a Roça do reality rural com o temido buraco do Acerte ou Caia!. “A tensão se equivale, porque os dois têm um bom prêmio valendo”.

E mesmo com toda essa tensão ao relembrar o confinamento, Sander não descarta a aventura: “Eu tenho vontade de participar de um novo reality, com outro olhar e com a experiência de já ter participado de A Fazenda. E com a minha esposa, eu adoraria participar do Power Couple [reality de casais retorna à RECORD em 2025]. Não sei se ela iria topar de primeira por conta da nossa filha, mas quem sabe. Acho que se viesse um convite, a gente se organizaria”, garante.

‌



2025 vem com tudo para Sander!

Conhecido por ser um cozinheiro de mão cheia durante A Fazenda 15, ele disse que gostaria de retornar ao Chile com a esposa e a filha para comer comidas típicas e aprender novas receitas: “Eu fui e voltei rapidinho, mas fiquei com muita vontade de ir com elas e passar um fim de semana, ou alguns dias lá”.

Por fim, o ex-Twister expôs quais são os seus planos para 2025: “Eu me tornei empreendedor. Antes de ir para A Fazenda eu já tinha meu restaurante que era só delivery, e lá (no reality) eu fiquei conhecido como o cozinheiro; isso veio crescendo aqui fora. Estou para inaugurar o restaurante físico na zona norte de São Paulo. Também tem um musical que estou escrevendo baseado na minha história de superação contada nos meus dois livros.”

‌



Mesmo declarando estar com foco principal no empreendedorismo, Sander revelou uma novidade sobre sua carreira musical: “Eu pretendo fazer um show solo em São Paulo. Até junho ou julho eu quero pensar com bastante calma”.

Fique ligado e confira a participação de Sander Mecca no Acerte ou Caia! deste domingo (26). O programa vai ao ar todos o fim de semana, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

