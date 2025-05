Solange Frazão vence o Acerte ou Caia! ao lado do filho no Dia das Mães: ‘Realização’ A ex-apresentadora e personal trainer ainda falou sobre a carreira e o clima nos bastidores; saiba mais Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 11/05/2025 - 18h23 (Atualizado em 11/05/2025 - 18h56 ) twitter

Solange Frazão comemora Dia das Mães e vitória no Acerte ou Caia! junto com o filho, Lucca Edu Moraes/RECORD

Comemorando em grande estilo! A personal trainer, Solange Frazão, venceu o Acerte ou Caia! especial de Dia das Mães deste domingo (11), e encantou o público ao demonstrar ser uma verdadeira mãe coruja com o filho, Lucca. Em entrevista ao site oficial, ela demonstrou que os dois não levaram só R$ 45.251 para casa, como uma linda experiência para recordar por toda a vida.

“Na hora ia dizer não ao convite. Não por cair no buraco, mas por pagar mico em errar as perguntas. Mas meu filho me incentivou muito dizendo ser uma brincadeira e um desafio e disse: ‘Solange Frazão vai recusar?’; ele sabe que sou competitiva e amo um desafio. Aí eu aceitei, mas jamais imaginei que iria ganhar”, confessou Solange sobre a dúvida de aceitar o convite e o apoio que teve do filho.

A vice-Miss Brasil 1982 também falou sobre ficar frente a frente com o apresentador, Tom Cavalcante, e declarou ser uma grande fã de seu trabalho:

“Pessoalmente ainda não tinha tido o prazer de conversar com o Tom. Algumas vezes o vi nos bastidores de alguns programas e sempre acompanhei todos os personagens dele. Amo todos, e em especial o Ribamar. É engraçado porque parece que já somos íntimos e que o Tom já é de casa; dá vontade de dar um abração nele como se fosse da família. Amei poder estar junto dele por algumas horas. Só confirmou o que já imaginava, ele é um querido e uma figura rara de bom coração”.

A preparação da campeã fugiu dos padrões como palavra-cruzada e quiz, e apostou em outros métodos para ajudá-la a manter calma e a concentração quando fosse sua vez jogar o game:

“Em todo desafio que tenho, me preparo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Primeiro com a imagem de vencedora; fecho os olhos e me imagino sempre sorrindo e feliz e positiva. Também acredito muito nas minhas orações. E por último, uso uma técnica de competição que sempre usei no esporte: olhar o adversário firmemente nos olhos, demonstrando segurança e confiança. Também adoro fazer um exercício de alongamento e respiração antes de qualquer desafio. Me sinto mais leve e preparada”.

Já nos bastidores, tudo foi diferente. A tensão e o espírito competitivo foram deixados de lado, dando lugar para um clima amistoso e acolhedor tanto quanto colo de mãe:

“A interação nos bastidores foi muito bacana. Conhecer a mãe ou o filho foi muito gostoso porque nós temos poucas oportunidades de ter esses encontros. Apenas algumas pessoas eu não conhecia pessoalmente, mas sempre fui fã. E outras já tinha encontrado em eventos. Foi uma grande oportunidade e muito bom ver a relação entre mães e filhos”.

Uma musa sem filtros

Solange é referência no mundo fitness e começou sua carreira em 1980 como instrutora física e logo foi reconhecida por todos os trabalhos que fazia, sendo requisitada para entrevistas em programas de TV e ser capa de revistas. Durante o bate-papo, ela contou um pouco sobre sua trajetória como profissional:

“Essa paixão pelo universo fitness e esporte tenho desde sempre, pois eu cresci em um clube, e lá fui me envolvendo e me apaixonando pelos esportes. Acho que a partir disso eu tive uma missão a cumprir na minha vida. As coisas foram acontecendo de forma natural e fui entrando na área da Educação Física, gostando muito de estar à frente como técnica e ter o poder de ensinar e ajudar um grupo a vencer”.

A vitória de mãe e filho:

Após encarar as perguntas de Tom Cavalcante e vencer os adversários vem aquela decisão que sempre mexe com os campeões: aceitar ou não o Desafio Final. Com Solange não foi diferente:

“Não aceitei o Desafio Final porque a plateia me tocou muito falando ‘não, não, não’, e também eu e meu filho achamos que já estava bom. Eu já estava super feliz, então parei ali. Metade do dinheiro foi para o Lucca, porque que foi o que a gente combinou. A metade que eu fiquei vou ajudá-lo, porque ele comprou um apartamento e está montando. Então quero ajudar a dar esse passo porque ver os filhos felizes é a nossa maior satisfação como mãe. Eu sou muito apegada neles. A nossa convivência sempre foi muito além de só mãe e filhos, mas de muita amizade, amor e respeito. E dividir essa vitória com ele é uma sensação muito boa, de missão cumprida e de realização. Então eu fiquei muito feliz”.

Ao final da entrevista, a musa fitness e agora a mais nova campeã a entrar no ranking do Acerte ou Caia!, revelou seus planos para o resto do ano:

“Eu quero continuar inspirando as mulheres verdadeiramente e mostrar que a gente pode sem precisar de artifícios que possam fazer mal futuramente. Nós somos seres além do corpo e ele representa nossas escolhas. Também quero muito ter esse papel de passar para frente as minhas experiências e continuar com as minhas palestras, mentorias e produtos. Tudo isso é muito envolvido com a minha verdade, com o meu dia a dia.”

* Sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

