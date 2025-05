Thiago Gardinali compartilha rotina como repórter da madrugada, e repercute participação no Acerte ou Caia!: ‘Não tenho medo desse buraco’ Jornalista do Balanço Geral Manhã também revela como equilibra as notícias policiais com um tom mais descontraído nas manhãs da RECORD Entrevistas|Amanda Cruz*, do site oficial 03/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thiago Gardinali é um dos nomes do Acerte ou Caia! deste domingo (4) Edu Moraes/RECORD

Com a mesma animação que faz toda a diferença na tela da RECORD, o repórter e apresentador do Balanço Geral Manhã, Thiago Gardinali, contou ao site oficial os bastidores da sua participação no Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (4), a partir das 15h45. No bate-papo exclusivo, o jornalista também matou a curiosidade do público e compartilhou o seu dia a dia no matinal da emissora.

Com carisma, versatilidade e uma rotina de tirar o fôlego, o apresentador divide os desafios de estar nas ruas de madrugada com a correria do ao vivo e até mesmo tirou um tempo para participar do game show da RECORD, sob comando de Tom Cavalcante.

Além de Thiago Gardinali, o episódio conta com a presença de Marco Luque e Cláudio Manoel; a dupla sertaneja Bruno & Barreto [os cantores competem individualmente]; Larissa e Frajola, e a cantora Zaynara; e também as atrizes Renata Castro e Gisele Fraga, e a modelo Tânia Oliveira.

Raciocínio rápido

O jornalista conta que não há como se preparar para as perguntas do programa, já que elas são de conhecimento geral. “Não tem fórmula, você não sabe o que vai cair [nas perguntas]. Então estudei mais a dinâmica do jogo, o tempo de resposta, porque às vezes você sabe a resposta, mas trava”, e revela que, apesar disso, encarou o desafio com tranquilidade: “Eu fui de boa. Por trabalhar com informação e gostar de ler, achei que consegui me virar bem”.

‌



Medo? Aqui não!

No game show, um dos maiores medos dos participantes, é o chão, que literalmente se abre sob os pés de quem não consegue responder às perguntas no tempo cronometrado — e Gardinali não apenas encarou isso com coragem, mas com entusiasmo. “Falei para o Tom Cavalcante: ‘Eu não tenho medo desse buraco’. O pessoal estava tenso e eu lá, pulando em cima!”, brinca o apresentador.

Das ruas para o estúdio

Gardinali revelou que o seu dia começa à meia-noite, quando ele sai da emissora e vai para as ruas com a equipe gravar reportagens factuais ou até mesmo curiosidades: “A gente tem um quadro, que é o Achamos em São Paulo, às vezes eu encontro lá o ‘tiozinho’ que está vendendo pamonha 2h da manhã na frente de um terminal de ônibus, em um ponto de táxi, na unidade hospitalar, enfim, então eu sempre fico caçando coisas ou mesmo profissões curiosas”.

‌



Essa busca por cenas curiosas e peculiares é uma marca do jornalista. Ele ainda explica que a liberdade editorial do Balanço Geral Manhã permite incluir esse tipo de conteúdo no ao vivo.

Depois da apuração, Gardinali segue para a redação por volta das 4h da manhã, onde participa ativamente da montagem do espelho do telejornal — a estrutura que define a ordem dos conteúdos que vão ao ar: “Tem um sistema no computador onde os editores vão colocando ali os conteúdos e a gente decide com o que nós vamos abrir o jornal, os links, em que locais esses repórteres vão estar, decide o destino da nossa equipe de motolink e o helicóptero”, revela o jornalista.

‌



Para ele, abrir a programação jornalística da RECORD é uma grande responsabilidade: “Eu julgo que existe um peso grande de manhã, porque as pessoas acordam e ligam a televisão para se informar, principalmente a parte de prestação de serviço e utilidade pública”, destaca Gardinali.

Ele também ressalta a diferença no ritmo entre os telejornais da emissora, como Balanço Geral Tarde, Jornal da Record e outros. E, apesar de lidar com crimes, tragédias e assuntos policiais, Gardinali acredita que um tom mais leve e descontraído, cria proximidade com o público.

Uma equipe unida fora e dentro do ar

Ao lado de Willian Leite e Diógenes Lucca, Gardinali apresenta o Balanço Geral Manhã, e destaca a boa convivência com a equipe: “Minha relação com todos os repórteres é ótima. Aliás, até brinco bastante com eles, às vezes estão no terminal do metrô e eu digo: ‘Vai, paga um café para a turma aí, o pessoal está querendo tomar café!’ Interajo bastante com eles, porque isso também torna o jornal mais leve. É bacana, fora das câmeras a gente tem uma relação cordial e muito legal”, afirma.

Além disso, ele acredita que o jornalismo não é só sobre dar notícias, mas sobre contar histórias com empatia. “Gosto de levar a vida numa boa. Aliás, eu até comento que saio de casa para me divertir, não saio para me estressar. Então, não quero arrumar briga, lógico, as matérias são sérias, mas quero sair para fazer amigos. O meu lema de vida é a leveza, sempre”.

Palpitão da RECORD

Sobre seu desempenho no Palpitão da RECORD (um desafio semanal que reúne todos os programas da casa para ver quem consegue acertar mais placares do Brasileirão), Gardinali faz piada com sua falta de técnica futebolística: “Meus palpites nem sempre são técnicos, mas vale o chute! Às vezes acerto, às vezes não. Faz parte da diversão”.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades do programa. Acesse o PlayPlus e reveja o programa quando e onde quiser!

Veja também: Dando tchau com estilo: veja os famosos que garantiram o troféu ‘Melhor Queda’ no game show

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Faturar o grande prêmio do game show Acerte ou Caia! é bom, mas se divertir é ainda melhor. E tem uma turma que deu adeus ao jogo e fez história ao levar o troféu 'Melhor Queda'. Veja quem são eles! Reprodução/ RECORD