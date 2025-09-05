Tiago Abravanel faz revelação bombástica sobre Acerte ou Caia!: ‘Nunca fiquei tão nervoso na minha vida’ No elenco do game show deste domingo (7), o ator fala sobre referências, projetos e conta como foi dividir o palco com Tom Cavalcante Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Tiago Abravanel participa do Acerte ou Caia! deste domingo (7) Edu Moraes/RECORD

Ator, cantor e apresentador, Tiago Abravanel é um dos artistas mais versáteis do cenário brasileiro. Do teatro musical à televisão, ele já conquistou o público com talento e carisma, e agora encara um novo desafio no Acerte ou Caia! , neste domingo (7). Em entrevista ao site oficial, ele contou como foi a experiência de participar da atração comandada por Tom Cavalcante.

“Cara, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida! Quando a gente está em casa é tranquilo responder, mas lá parece que some tudo da cabeça. É desesperador, mas eu amei participar”.

Tiago destacou que, além da diversão, a competição exige muito foco, porque a pressão pode atrapalhar até quem acha que sabe de tudo.

“Tem que ter jogo de cintura, viu? Mas, mais do que isso, tem que ter conhecimento, né? E às vezes o conhecimento existe, só que se o nervosismo estiver na frente, não te ajuda, então foi emocionante”.

Apesar de ter muita experiência no palco, a tensão do jogo pega todo mundo. No entanto, Tiago mandou na real e disse que decidiu não se preparar.

“Bom, se eu me preparei? Na verdade, não, fui só com a minha experiência com os jogos de pergunta e resposta. Eu amo jogos assim. Mas eu não me preparei não. Fui com a cara e a coragem”.

O apresentador também comentou a alegria de dividir palco com o comandante da atração, Tom Cavalcante, pela primeira vez na sua vida. Apesar de se conhecerem nos bastidores, ele revelou que a primeira vez que estiveram juntos na TV.

“Eu já conhecia o Tom Cavalcante, sim, de festas, eventos, mas nunca tínhamos feito nenhum programa juntos. O Tom é muito carinhoso, respeitoso e divertido. A maneira como ele conduz o programa e como me tratou, falando dos meus trabalhos, foi muito carinhoso, fiquei muito feliz”.

E quando o assunto é amizade com outras celebridades, Tiago mostra que leva jeito. Questionado sobre quem gostaria de enfrentar em uma próxima edição do programa, ele revelou que a colega de profissão e amiga Ingrid Guimarães seria uma ótima escolha.

“Bom, eu acho que seria muito divertido duelar com a Ingrid Guimarães, que é minha amiga, eu acho que seria muito engraçado. Não sei se eu venceria… Talvez… A Ingrid ia ficar desesperada”.

Referências na carreira

Cercado de grandes referências, Tiago Abravanel conta que sempre encontrou inspirações para sua carreira, tanto na atuação quanto na apresentação, destacando os exemplos dentro de sua própria família.

“Eu tenho muitas referências na minha trajetória. Como comunicador, sem dúvida nenhuma, meu avô, Silvio Santos (1930 - 2024), é a minha maior referência, acho que não só para mim, né? Mas para todo comunicador. Mas, acho que em cada área da minha profissão há referências maravilhosas. No teatro musical, o Marcos Tumura (1968 - 2017), que não está mais entre nós, mas sempre foi uma pessoa que me inspirou. Na música, a Ivete Sangalo é uma grande inspiração, pelo jeito que ela trata o público, a alegria que ela tem no palco… Boas referências são grandes inspirações para mim”.

Exposição e vida pública

Membro de uma das famílias mais conhecidas do Brasil, Tiago Abravanel cresceu lidando com a vida pública e, por isso, destacou a importância de cuidar da saúde mental para equilibrar exposição e bem-estar.

“A exposição é uma coisa que você precisa saber administrar muito bem, principalmente na sua mente, depois na internet que é o lugar onde todo mundo fala o que quer, muitas vezes não tem filtro, então, mesmo eu tendo nascido em uma família conhecida e desde pequeno ter de lidar com isso, a gente precisa ter saúde mental, em primeiro lugar, para conseguir lidar com toda a exposição, entender que ela pode ser positiva para alguns casos e não tão positiva para outros e aí você tem que ter saúde mental para isso”.

Sonhos e projetos

Tiago Abravanel e o elenco de Drácula, peça teatral estrelada pelo ator Reprodução/Instagram

Sempre em busca de novos desafios, Tiago revelou que cada sonho realizado em sua carreira serve de combustível para encarar projetos ainda mais ambiciosos.

“Cara, eu sou um sonhador. Eu acho que cada dia que passa que eu realizo sonhos, eu tenho mais combustível para sonhar com outras coisas. Têm muita coisa que eu ainda não fiz e tenho vontade de fazer, por exemplo, adoraria fazer um musical no cinema, quero muito realizar o meu sonho de ter um parque de diversão… Enfim, tem muita coisa que eu quero fazer nessa vida ainda e estou disposto”.

Ator, cantor, produtor, apresentador e empresário, entre tantas outras funções, Tiago Abravanel destacou que se dedica para levar o melhor ao seu público e revelou que isso só é possível graças ao apoio e trabalho de sua equipe.

“A melhor coisa para eu conciliar todas as minhas funções artísticas, talvez seja o fato de eu ter uma equipe maravilhosa do meu lado para me ajudar em tudo o que eu quero e preciso fazer e tem dado tudo certo. Temos feito muitos trabalhos legais, e muitos projetos futuros em mente e já engatilhados. Então, tendo pessoas competentes do meu lado, eu consigo me organizar, já que eu não sou tão organizado assim”.

Com versatilidade quase como sobrenome, Tiago Abravanel comentou sobre os projetos que estão em andamento em sua carreira e revelou que 2025 promete continuar sendo agitado e repleto de novidades.

“Tem muitos projetos. Tem um projeto no streaming que eu vou começar a gravar, tem musical, meu show novo, que é o Juntinho que estou amando fazer, o Drácula, que está em cartaz no teatro até outubro, que eu também amo fazer. Projeto é o que não falta, graças a Deus!”.

Grande prêmio e sonho realizado

E se o prêmio de até R$ 300 mil for para as mãos dele? Tiago revelou que no topo da lista tem um sonho a ser realizado.

“Ainda não tinha pensado, mas talvez realize o meu sonho de conhecer o Japão. Tenho muita vontade”.

Será que vai ser dessa vez que ele vai realizar o sonho? Não perca o game show desta semana!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 17h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja também: confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (7)

