Túlio Maravilha conta bastidores do Acerte ou Caia! e elogia transmissão da RECORD no Paulistão: 'Show de bola' Ex-jogador dá palpite sobre quem será o artilheiro do estadual mais competitivo do Brasil e revela como foi sua participação no programa que vai ao ar neste domingo (9) Entrevistas|André Borges*, do site oficial 06/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 02h00 )

Túlio Maravilha conta história inusitada envolvendo Projota, na final do Campeonato Brasileiro de 1995 Reprodução/Instagram

Tem artilheiro no próximo episódio do Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (9), a partir das 16h, na tela da RECORD. Acostumado a aparecer na tela da emissora, Túlio Maravilha, que já participou de A Fazenda e Power Couple, agora tentar levar o prêmio de até R$ 300 mil no game show comandado por Tom Cavalcante. Em entrevista ao site oficial, o ex-atleta adiantou detalhes e bastidores da sua participação no programa, comentou o retorno de Neymar ao futebol brasileiro e também deu seu palpite sobre quem será o artilheiro do Campeonato Paulista.

Túlio fez questão de dizer o quanto é especial estar perto do apresentador da RECORD: “O Tom é um ícone da comunicação brasileira, um dos melhores humoristas e apresentadores do Brasil. Fiquei muito feliz”. Segundo ele, o reencontro ficou ainda mais especial, pois ele pediu para Tom narrar um gol seu. “Ele tem a mania de narrar gols de artilheiros, e eu pedi para que me honrasse. Foi muito bacana”, comentou.

Sobre a experiência de participar do programa e o frio na barriga em responder às perguntas, com risco de cair no buraco, o ex-atleta disse que mesmo acostumado com a pressão das partidas de futebol e a experiência em realities, a dinâmica do programa é completamente diferente do habitual. “Quando você está vendo pela televisão, é uma coisa, né? Tem tempo para pensar. Mas quando está lá, gravando, ao vivo, aí a adrenalina é diferente. O tempo começa a correr, a mente, às vezes, dá um branco e você acaba perdendo a chance de responder certo”.

Ele também comparou a pressão do programa e a do futebol: “Na partida, com estádio lotado, decisão de campeonato, a gente já está acostumado, porque vivemos essa rotina. Então, não sentimos tanta pressão. Mas no Acerte ou Caia!, você tem que responder rápido e torcer para a pergunta ser fácil. Isso faz uma diferença muito grande”.

O ex-peão ainda contou sobre a sua relação com o elenco do programa. “Foi legal, um elenco bacana, bastante eclético. Tinha jornalista, atriz, cantor... O [Fabrício] Werdum estava lá, ex-campeão do UFC, e como fui atleta, me identifiquei bastante com ele”, contou. Túlio ainda aproveitou para contar um bastidor envolvendo o cantor Projota, uma das celebridades que participou do programa: “Ele é santista e me disse que ficou triste quando eu fiz o gol na final do Campeonato Brasileiro de 1995, que foi justamente contra o time dele”.

Falando em futebol, o ex-artilheiro aproveitou a oportunidade para comentar sobre o Campeonato Paulista com a transmissão da emissora. “A RECORD está dando um show de bola, transmitindo grandes jogos. Esse ano está muito equilibrado... O Corinthians está muito bem, o Palmeiras também é muito forte com a permanência do Abel Ferreira, tem o São Paulo se reforçando com o Oscar. Além da chegada do Neymar no Santos. Com certeza vai ser um dos melhores campeonatos dos últimos anos”, analisou.

Sobre a disputa da artilharia, ele apontou um favorito: “Acho que o atacante hoje que mais tem chance de ser artilheiro é o Calleri, do São Paulo. Ele é aquele matador, jogador de área mesmo, principalmente na bola aérea. Tem grande chance de ser artilheiro esse ano”.

Será que Túlio também vai golear no próximo episódio do game show? Fique ligado no Acerte ou Caia! deste domingo (9), às 16h, na RECORD!

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

