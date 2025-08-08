‘Vivi uma memória eterna’, diz Regis Danese sobre participar do Acerte ou Caia! ao lado do filho No elenco do game show deste domingo (10), o cantor fala sobre o encontro com Tom Cavalcante e trajetória Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

Regis Danese participa do Acerte ou Caia! deste domingo (10) Antonio Chahestian/RECORD

Com sucessos que marcaram o Brasil e o mundo, Regis Danese ficou conhecido por Faz Um Milagre em Mim, hit gravado por diversos artistas e presente nas rádios de todo o país. E neste domingo de Dia dos Pais (10), o cantor participa do Acerte ou Caia! ao lado do filho Brunno Danese. Em entrevista ao site oficial, ele adiantou como foi viver essa experiência especial em família.

“Foi um momento único, que eu nunca vou esquecer. Já cantei para milhares de pessoas, vivi momentos lindos na música, mas dividir o palco com meu filho, no Dia dos Pais, foi uma das experiências das mais emocionantes da minha vida. Ali, mais do que um programa, eu vivi um presente de Deus. Foi como olhar para o lado e ver que valeu a pena ser pai. Eu não fui ali para competir, fui para viver um abraço disfarçado de programa”.

Durante as gravações, Regis teve um encontro marcante com o apresentador Tom Cavalcante. Além da admiração profissional, o cantor se emocionou com a forma como o humorista interagiu com seu filho.

“O Tom é um gigante, um ícone. Já tinha cruzado com ele, mas nunca tive esse contato tão próximo. E o mais bonito foi ver o carinho dele com meu filho. Ali eu não vi só um humorista, eu vi um pai. Foi um encontro leve, sincero e que tocou a gente”.

O Tom é um gigante, um ícone. Já tinha cruzado com ele, mas nunca tive esse contato tão próximo. E o mais bonito foi ver o carinho dele com meu filho (Regis Danese)

Acostumado a se apresentar diante de multidões, Regis sentiu um frio na barriga diferente ao participar do Acerte ou Caia!, principalmente por estar ao lado do filho.

“A gente acha que é fácil, mas quando o cronômetro começa a correr e o olhar do seu filho tá ali do lado, torcendo por você, o coração aperta. O palco me é familiar, mas ali foi diferente. Não era música, era adrenalina”.

Sobre possíveis adversários no programa, Regis brincou que seria difícil competir com um velho amigo, mas que o desafio seria divertido.

“Olha, eu sou competitivo, mas sou mais coração do que estratégia. Talvez o Anderson Freire [cantor gospel], que é um amigo e muito esperto, daria um duelo divertido”.

Trajetória e carreira

Regis também relembrou o início da sua jornada na música. Após viver o sucesso na música secular, enfrentou uma crise no casamento e encontrou na fé o novo caminho para sua vida. Para ele, não foi apenas uma transição de estilo: foi um recomeço.

“Eu vivi os bastidores do sucesso, cantei com grandes nomes, escrevi músicas que tocaram muita gente. Mas dentro de mim, tinha um vazio. Foi numa crise no meu casamento que Deus me resgatou. A música cristã não foi uma escolha de carreira, foi um recomeço. Uma chance de viver de verdade. E desde então, nunca mais me senti sozinho”.

Eu vivi os bastidores do sucesso, cantei com grandes nomes, escrevi músicas que tocaram muita gente. Mas dentro de mim, tinha um vazio. Foi numa crise no meu casamento que Deus me resgatou (Regis Danese)

Faz um Milagre em Mim é um dos maiores sucessos da música no país. E mesmo após tantos anos, a força da composição ainda emociona o cantor.

“Essa música é uma oração que continua viva. Até hoje, quando eu canto, é como se estivesse entregando meu coração de novo para Deus. Ela não é só um sucesso, ela é a resposta”.

Ao longo da vida, Regis enfrentou grandes provações. Entre elas, a batalha da filha Brenda contra a leucemia e o grave acidente de carro que sofreu em 2023. Nas duas situações, sentiu que foi sustentado por milagres.

“Foi mais um milagre. Já tínhamos vivido a cura da nossa filha Brenda, que venceu uma leucemia, e agora sobrevivi a um acidente. Eu saí daquele carro diferente. Mais grato, mais leve, mais dependente de Deus”.

Orgulho de pai

Regis e Brunno Danese tem presença confirmada no Acerte ou Caia! deste domingo (10) Antonio Chahestian/RECORD

A maior alegria de Regis hoje é ver o filho Brunno crescendo, caminhando com os próprios passos e dividindo com ele o palco. A emoção transborda quando o assunto é paternidade.

“Me emociona ver o homem que ele tá se tornando. O jeito como ele se expressa, a coragem de viver os sonhos dele, o carinho que ele tem com a família. Quando olho para o lado e vejo o Brunno comigo no palco, é como se Deus me dissesse: ‘Você fez certo.’ Sou um pai coruja, sim… porque eu sei o preço e o valor que é ter um filho que caminha ao seu lado”.

Participar de um programa como o Acerte ou Caia! virou mais que uma simples gravação, virou lembrança de família. Para Regis, a experiência será guardada com carinho.

“Nesse programa, no meio da brincadeira, da adrenalina, eu senti algo muito forte: eu e meu filho estávamos vivendo uma memória eterna. Isso representa tudo para mim. Família é o maior presente que Deus me deu”.

Novas músicas

Mesmo após tantos anos de carreira, Regis não para. O cantor revelou que continua compondo, inspirado por tudo o que viveu, e garantiu que novos projetos estão no forno.

“Tem sim! Deus tem me dado novas inspirações e canções, e tudo que faço é com o coração. Tem músicas novas chegando, projetos especiais, e a certeza de que enquanto eu tiver voz, vou usar para levar fé, amor e transformação. Aguardem, vem coisa linda por aí”.

Grande prêmio e projetos

Mesmo com o valor do prêmio em jogo, Regis garante que o maior troféu ele já levou para casa: o tempo ao lado do filho.

“Para falar a verdade, nem pensei no que fazer com o prêmio se eu ganhar. Eu já me sentia premiado só de estar ali com meu filho. Mas se viesse, claro que ia usar para ajudar quem precisa, apoiar projetos que levam esperança, e cuidar da minha família”.

Será que o Régis vai conseguir levar o prêmio para casa com seu filho? Não perca o game show desta semana!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja também: confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (10)

