Zucatelli conta bastidores do Acerte ou Caia! e revela por que não se preparou para o game: ‘Estava lá para me divertir’

Celso Zucatelli participa do Acerte ou Caia! deste domingo (15) Antonio Chahestian/RECORD

Sempre de bom humor e com sorriso estampado no rosto, o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, revela que vai encarar o Acerte ou Caia! deste domingo (15) não só pelo desafio, mas também pela diversão e a oportunidade reencontrar amigos.

Em entrevista ao site oficial, ele adiantou detalhes sobre a participação no game show da RECORD e falou sobre a sua amizade com o comandante da atração, Tom Cavalcante

“Eu me diverti demais. O programa é incrível. Eu disse para todo mundo que foi um dos mais legais que já fiz. A condução do Tom é brilhante. A gente se diverte com ele o tempo inteiro. Estar ao lado dele é sempre um prazer enorme. O Tom deixa qualquer ambiente melhor. Nós somos amigos há bastante tempo, e a gente se gosta muito. Adoro a família dele. É muito bom estar com ele, a [esposa] Patrícia [Lamounier Cavalcante] e a filha Maria [Cavalcante]”.

Além disso, o palco também marcou o reencontro com alguns amigos: “A Sylvia Design e Elcio Coronato são meus amigos, então foi muito legal participar da edição”, comentou.

‌



Ele ainda revelou o motivo de não se preparar para o jogo: “Agora, posso te falar a verdade? Eu não treino para essas coisas porque eu quero ver a minha reação lá na hora. Eu sou um telespectador do programa, então já cheguei entendendo a mecânica. Para mim isso é o suficiente. Mas se ficar treinando muito, perde a graça e vira só uma competição. Eu estava lá para me divertir, então, para ser muito sincero, não me preparei”.

Ana Zucatelli e humor nas redes sociais

Casado há 26 anos com a jornalista e atriz Ana Zucatelli, o apresentador diverte seus fãs nas redes sociais com vídeos cheios de bom humor ao lado da esposa. No entanto, ele revelou que é o responsável pelas ideias e tem que convencer Ana a participar dos conteúdos.

‌



“Eu que bolo os vídeos, e minha mulher não quer fazer. Então é um trabalho de convencimento que você não imagina. Toda hora tenho que negociar com ela: ‘Pô, vamos gravar esse? Esse é muito legal’, e ela fala: ‘Eu não quero’, mas depois que ela faz ela adora”.

O casal se conheceu há mais de 30 anos, quando cursavam jornalismo na faculdade. “Nós temos uma profissão difícil. Não é para qualquer um. Então é fim de semana, feriado, horários diferentes, viagens fora de hora, e tudo isso faz parte da nossa rotina. É legal ter alguém ao seu lado que compreenda isso. A Ana não trabalha mais como jornalista, mas ela é atriz e confeiteira, mas ela entende a minha rotina porque ela viveu isso durante muitos anos. Mas estamos juntos o tempo inteiro, e isso é muito bom”.

‌



Eles também dividem os palcos: estão em cartaz com uma comédia em São Paulo, aos sábados, e ensaiam uma nova peça com estreia marcada para agosto.

Pai de Cachorro

O amor do apresentador pelos pets nunca ficou escondido. Zucatelli escreve para o blog do R7.com Pai de Cachorro, onde fala de cuidados aos animais e discute as principais notícias. Questionado sobre sua matilha em casa, o apresentador disse são cinco cães e tem espaço para mais:

“Eu tenho cinco, e eu planejo aumentar, mas preciso convencer a Ana. Porque ela falou que se aparecer outro cachorro lá eu vou ficar pra fora de casa. Foi difícil chegar no quinto, mas é óbvio que eu quero mais. E que venham muitos outros”.

Quilos Mortais

Além do Hoje em Dia, Zuca comanda também outra atração de sucesso na tela da RECORD: Quilos Mortais. O programa que conta a história de pessoas que tentam superar barreiras e vencer a obesidade nos Estados Unidos tem cativado os brasileiros. E a experiência do apresentador ultrapassou as telas, pois ele já teve a chance de conhecer o Dr. Nowzaradan, médico responsável pela atração original dos EUA.

“Ele é incrível. Vamos falar de bastidores: ele não é tão bravo assim, faz parte do personagem. Ele é muito simpático, eu mostrei para ele a forma como fazemos a apresentação do programa aqui, e ele adorou”.

Zucatelli também falou um pouco sobre a importância do programa para ajudar a vencer a obesidade:

“Eu acho que Quilos Mortais é um serviço. Ele oferece ao telespectador algo que seja transformador para a vida dele. Obesidade é uma doença. É seríssimo isso. E nós, oferecendo para as pessoas informações e alertas, estamos prestando um serviço muito importante. Adoro fazer esse programa”.

Amor pela comunicação

Trabalhando com a comunicação desde a juventude, Zucatelli tem mais de 20 anos de televisão e, ao falar sobre a profissão, é possível ver sua paixão.

“A televisão e a comunicação são tudo para mim. Eu faço isso desde que me entendo por gente. Entrei na faculdade quando eu tinha 16 anos. Isso é o que eu sei fazer e o que eu amo fazer. Adoro todos os tipos de comunicação. Adoro poder lidar com pessoas, é um prazer. A coisa mais legal da minha profissão é que, todo dia, a gente aprende uma coisa diferente”.

Ao falar de suas referências, ele revela sua admiração por grandes nomes da TV brasileira:

“Eu procuro beber de várias fontes. Nós temos muitos comunicadores no Brasil. Recentemente, nós perdemos o Silvio Santos, aquele que com certeza é o pai da comunicação no nosso país, mas eu procuro sempre me inspirar da melhor maneira. O Fausto Silva é um grande amigo e um grande comunicador. O Tom Cavalcante também é uma referência importante. Eu acho que temos muitas referências na comunicação no nosso mundo, e temos que pegar o melhor deles”.

Grande prêmio e boletos

Caso ganhe o prêmio de até R$300 mil no Acerte ou Caia!, Zuca adiantou o destino: “Eu usaria para pagar boleto. Dinheiro é para isso”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .