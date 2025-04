Risos nas alturas: veja as melhores quedas do Acerte ou Caia! em homenagem a Chico Anysio Em comemoração ao Dia do Humorista, game show reuniu comediantes de peso na disputa; veja quem deu 'tchau' ao programa e foi parar no buraco

Acerte ou Caia|Do R7 15/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share