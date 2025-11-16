Gottino vence o Acerte ou Caia! e planeja investir o prêmio em uma grande paixão: ‘Ver o Palmeiras na final da Libertadores’ Apresentador da RECORD participou do game show pela segunda vez e levou para casa R$ 48 mil

O apresentador do Cidade Alerta levou a melhor no game show e garantiu o prêmio Edu Moraes/RECORD

O apresentador Reinaldo Gottino retornou ao Acerte ou Caia! neste domingo (16) e fez bonito no jogo, levando para casa R$ 48 mil. Em entrevista exclusiva ao site oficial, o campeão do episódio relembrou a primeira participação, onde perdeu no último duelo para o ator Guilherme Dellorto, e reforçou o prazer em estar no jogo que acompanha como telespectador aos domingos: “É uma delícia participar junto, tentar decifrar as respostas e ver o pessoal errando coisas fáceis e acertando coisas difíceis”.

O reencontro com o apresentador Tom Cavalcante marcou o episódio. Após prestigiá-lo em um de seus shows, Gottino não poupou elogios ao humorista ao dizer que ele é uma das grandes figuras da televisão brasileira que consegue diversificar o conteúdo, mesmo sem apresentar um programa de humor.

“O Tom Cavalcante é de um conteúdo incrível, ele mostra como é um cara que diversifica na televisão” (Reinaldo Gottino)

O apresentador demonstrou rapidez no jogo de perguntas e respostas, mas garantiu que não fez nenhum tipo de preparação antes de participar da competição: “Não dá para se preparar, você nunca faz ideia da pergunta que vai chegar. Às vezes, vem uma pergunta fácil e você se enrola, outras vezes, vem uma pergunta difícil e a resposta vem”, relembrou.

Gottino também destacou a interação nos bastidores do programa, que foi gravado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, com a colega de trabalho da RECORD, Carolina Ferraz: “Eu conhecia todo mundo, foi legal. A Carol é uma amiga, mas tivemos um confronto no jogo [risos].”

Apesar de não ter ido para o Desafio Final, o jornalista se deu bem no jogo ao conquistar o tão disputado prêmio e revelou o destino do dinheiro com bom humor: “Eu pretendo ir para o Peru ver o Palmeiras na final da Libertadores” [risos].

Há quase um ano no comando do jornalístico Cidade Alerta, Gottino, que já tem familiaridade com a televisão desde que iniciou a carreira, elogiou o formato do Acerte ou Caia! e comentou como o game show traz um ambiente dinâmico e divertido: “Eu fico assistindo e aprendendo”, encerrou o apresentador.

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.

