Acerte ou Caia! é finalista do prêmio PRODU 2025 Atração apresentada por Tom Cavalcante concorre na categoria Melhor Formato Adaptado de Game Show Novidades|Do R7 18/09/2025 - 20h09 (Atualizado em 18/09/2025 - 20h16 )

Tom Cavalcante comanda o Acerte ou Caia! ao domingos na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

Sucesso absoluto nas tardes de domingo da RECORD, o Acerte ou Caia! acaba de se tornar um dos finalistas do PRODU 2025, premiação anual que reconhece a excelência de produções latino-americanas.

A atração apresentada por Tom Cavalcante concorre na categoria Melhor Formato Adaptado de Game Show, disputando o primeiro lugar com produções da TV Azteca, do México (100 Mexicanos e 100 Mexicanos Vip 2), do Canal Eltrece, da Argentina (The Floor. La Conquista e Ahora Caigo!), e da Unimás, dos Estados Unidos (Quien Caerá?).

Produzido pela Boxfish, com direção de David Feldon, o Acerte ou Caia! estreou na RECORD há pouco mais de um ano e, a cada domingo, reúne no palco um grupo de 11 celebridades que participam de desafios de perguntas e respostas em busca de um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. Quem erra, vai direto para o buraco através de um alçapão que se abre a qualquer momento sob seus pés. Além das exibições inéditas na TV aberta, todas as edições do Acerte ou Caia! também estão disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus.

Esta nona edição do prêmio PRODU conta com mais de 100 categorias, nas mais diversas áreas da produção audiovisual e, neste ano, bateu recorde de inscrições. O anúncio dos vencedores acontece nos dias 29 e 30 de outubro, em uma transmissão virtual no site oficial da premiação.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todo domingo na tela da RECORD.

Confira os melhores momentos do programa ao longo de um ano:

Você sabia que o Acerte ou Caia! está prestes a completar seu primeiro ano no ar? Pois é! Dia 25 de agosto o game show mais amado do Brasil faz aniversário. Além de conquistar o público, o programa comandado por Tom Cavalcante rendeu muitos momentos memoráveis e divertidos para a televisão brasileira. Veja agora 12 cenas que marcaram esse primeiro ano e entre nessa nostalgia conosco!