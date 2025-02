Acerte ou Caia! promete grandes duelos na tela da RECORD neste domingo (26) Emilly Araújo, Leandro Lima, Vivi Fernandez e o cantor Ovelha estão entre os famosos que vão lutar pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil Novidades|Do R7 22/01/2025 - 15h37 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h37 ) twitter

Acerte ou Caia deste domingo (26) tem mais desafios que levam até o prêmio ou direto para o buraco Divulgação/RECORD

Um novo grupo de onze personalidades estará no palco do Acerte ou Caia! neste domingo (26), a partir das 16h. Dessa vez, o game show comandado por Tom Cavalcante contará com a presença dos ex-Twister Sander Mecca, Vida Vlat e Vivi Fernandez, e o ex-Conquisteiro, Alexandre Suita.

Também estarão na divertida competição, uma campeã de reality show, a ex-BBB Emilly Araújo, e sua irmã gêmea, a influenciadora Mayla Araújo, além do também ex-BBB Nizam.

Quem ainda integra o time que promete muita diversão e competição nesta edição do Acerte ou Caia! é o veterano cantor Ovelha e o ator Leandro Lima. E para fechar esse grupo, estão os influenciadores Yarley e Raissa Chadad.

Apenas um deles sairá do jogo campeão e com um prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil. Os outros dez participantes terão como destino aquele tão temido buraco, que se abre sob os pés de quem não consegue acertar as perguntas feitas por Tom.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

Quer saber mais sobre os participantes dessa semana? Veja agora:

Domingo é dia de Acerte ou Caia! O episódio deste final de semana (26) vai reunir onze personalidades da TV, internet e música na briga por um prêmio de até R$ 300 mil. Vem conhecer o elenco!