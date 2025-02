Acerte ou Caia! recebe músicos, atores e outras celebridades para disputar o prêmio de até R$ 300 mil neste domingo (19) A partir das 16h, Tom Cavalcante comanda o game show que promete muita emoção, com disputas de tirar o fôlego Novidades|Do R7 16/01/2025 - 11h58 (Atualizado em 16/01/2025 - 12h47 ) twitter

Acerte ou Caia! traz grandes artistas para disputar o prêmio em dinheiro, neste domingo (19) Divulgação/RECORD

Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! deste domingo (19) conta com um elenco que promete disputas acirradas em busca do prêmio em dinheiro. Assim como nas edições passadas, o game show continua em novo horário: às 16h.

Os 11 participantes chegam à edição do Acerte ou Caia! neste final de semana com o objetivo de levar dinheiro para casa. O prêmio, que pode chegar em R$ 300 mil, será disputado pelos artistas musicais Andrezinho, Moisés Lima e Pimpolho, e pelos ex-participantes de um reality Arthur Aguiar e Gyselle Soares.

Radamés Furlan, Raquel Brito e Rita Cadillac, que já estiveram confinados em A Fazenda, também estarão nos confrontos, juntamente com as atrizes e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista, além do ator Lucas Santos.

Dinâmica da atração

‌



O competidor que inicia o jogo tem que acertar as perguntas que Tom Cavalcante fizer. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar os outros participantes. Se errar, o chão se abre e ele cai em um buraco, sendo eliminado. Quem permanecer no palco tem chance de continuar na disputa até ser anunciado o ganhador.

Em cada edição serão 11 participantes em busca do prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil.

‌



No final, o último competidor poderá sair do programa com a metade do prêmio ou arriscar dobrar o valor acumulado se aceitar o Desafio Final e acertar dez perguntas em dois minutos. Caso não acerte algum dos questionamentos no tempo determinado, o participante perde todo o valor acumulado e cai no buraco.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração será exibida aos domingos, às 16h, na tela da RECORD.

Confira também:

