Acerte ou Caia! reúne jornalistas, atores, cantores e influenciadores neste domingo (13)

Mais um grupo de 11 famosos se enfrentam a fim de ganhar o tão sonhado prêmio de até R$ 300 mil Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (13), uma nova edição do Acerte ou Caia! promete agitar a tarde da RECORD, com mais um grupo de 11 celebridades que tentam responder corretamente às perguntas feitas por Tom Cavalcante e se livrar da queda no buraco. A disputa vale um prêmio que pode chegar aos R$ 300 mil!

Desta vez, quem entra na competição é a jornalista e apresentadora do Fala Brasil, Paloma Poeta. Ao lado dela, também estará seu colega de emissora, Tino Júnior, que está à frente do Balanço Geral RJ, além do apresentador João Kléber.

Outra que fará de tudo para ficar bem longe do buraco é a atriz e comediante Dadá Coelho, assim como o também ator Sérgio Hondjakoff e as influenciadoras Cacau Colucci e Sabrina Viana.

Fechando o time de participantes desta semana, o Acerte ou Caia! terá também as presenças da cantora Sarajane, do influenciador e ex-BBB Gui Napolitano, e da dupla sertaneja Brenno & Matheus, intérpretes do hit Descer pra BC.

Qual dessas personalidades vai levar a melhor e sair do game como uma bolada em dinheiro? Confira neste domingo, a partir das 15h45, em mais uma rodada de desafios e muita diversão no Acerte ou Caia!

Não perca! O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Confira na íntegra todos os competidores do Acerte ou Caia! deste domingo (13)

Bateu aquela saudade do Acerte ou Caia!? Calma, que o programa deste domingo (13) tem um elenco que promete fortes emoções na tela da RECORD. Comandados por Tom Cavalcante, onze participantes lutam pelo prêmio de R$300 mil. Veja quem são eles e prepare a sua torcida!