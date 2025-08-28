Acerte ou Caia! tem elenco de peso neste domingo (31); confira a lista de celebridades
Famosos sobem ao palco ao lado de Tom Cavalcante para disputar o prêmio que pode chegar a R$ 300 mil
Mais uma edição do Acerte ou Caia! vai agitar a tarde deste domingo (31) na RECORD, a partir das 15h45. Um novo grupo de onze celebridades entra na disputa de perguntas e respostas e só uma delas pode levar para casa o prêmio de até R$ 300 mil. Para os outros dez, o destino é mesmo aquela famosa queda no buraco.
Desta vez, quem participa do game show apresentado por Tom Cavalcante é a modelo e influenciadora Juju Salimeni, além da cantora Medrado, do apresentador Ciro Bottini, do artista clown Marcio Ballas e do humorista Émerson Ceará.
Também estarão na disputa a modelo Raíssa Santana, a diretora de TV Mary Mallandro e um timaço de atores: Paulo César Grande, Bernardo Mesquita, Gustavo Daneluz e Maytê Piragibe.
Qual dessas celebridades vai levar a melhor no jogo e garantir uma quantia em dinheiro? E quem vai parar no fundo do buraco? Acompanhe neste domingo, no Acerte ou Caia!.
O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas, na íntegra, na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.
Conheça os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (31):
