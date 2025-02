Aline Mineiro promete arrasar no Acerte ou Caia!: ‘Estou focada nos R$ 300 mil’ A influenciadora digital e ex-peoa de A Fazenda fará parte do elenco do programa deste domingo (23) Novidades|Do R7 22/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 02h00 ) twitter

A ex-peoa de revelou o que acha que tem no buraco do game show Reprodução/Instagram

Aline Mineiro chega com tudo no Acerte ou Caia! deste domingo (23) e promete dar tudo de si para levar para casa o prêmio de até R$ 300 mil. A ex-peoa de A Fazenda 13 ainda foi questionada sobre o que acha que tem no misterioso buraco do game show, e surpreendeu com a criatividade na resposta:

“Eu não sei se tem um parque encantado ou se muitas coisas gostosas para degustar, se vão me fazer mais perguntas ou me amarrar numa cadeira, estou com muito medo do buraco”, disse.

Nos comentários, os fãs repercutiram o post e se mostraram animados para a exibição do programa: “Vem aí o melhor episódio”, disse uma. “Não vou perder, vou assistir tudo”, completou outra.

“Amo esse programa, a cada queda meu coração vai na boca, penso que se fosse eu, teria um treco”, confessou mais uma.

E você? está ansioso para o game show mais amado do Brasil também? Não perca o Acerte ou Caia! neste domingo, a partir das 16, na tela da RECORD.

Veja quem vai estar no episódio de Acerte ou Caia! deste domingo (23):

Você está pronto para ter uma tarde recheada de surpresas e risadas? O Acerte ou Caia! deste domingo (23) vai trazer adrenalina e emoção na medida certa. Que tal conhecer o elenco do episódio e preparar a torcida?