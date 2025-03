Beto Silva, Popó, MC Pedrinho e outros famosos agitam o Acerte ou Caia! deste domingo (16) Participantes farão de tudo para vencer a competição comandada por Tom Cavalcante e fugir da queda do buraco temido Novidades|Do R7 13/03/2025 - 16h34 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h34 ) twitter

Não perca essa emocionante disputa recheada de diversão, conhecimento e muita adrenalina! Antonio Chahestian/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (16) vai receber um time bem eclético e talentoso de 11 celebridades para competir no palco em busca do prêmio máximo de R$ 300 mil.

Beto Silva, humorista, escritor, e ex-integrante da turma do Casseta & Planeta, o cantor Gilliard, o campeão de boxe Popó, além do jornalista e ex-A Grande Conquista 2, Guipa, são alguns dos participantes que vão encarar o jogo de perguntas e respostas de Tom Cavalcante. As questões são bem variadas e envolvem diversas áreas do conhecimento. A pressão do tempo e a disputa em duelos dão um tempero a mais na competição!

A atriz Cinthia Cruz, Netto DJ, a modelo Tina Calamba e o cantor MC Pedrinho se juntam aos demais participantes e prometem fazer de tudo para levar uma boa bolada para casa e evitar a tão temida queda no buraco.

Para completar a lista de convidados da tarde, não vão faltar as mulheres experientes em reality show que tentarão a sorte em outro gênero de programa, desta vez num game. Gabriela Rossi, ex-A Grande Conquista, e também a ex- peoa de A Fazenda 13, Valentina Francavilla, e Yani de Simone, a famosa Mulher Filé, que integrou o elenco de A Fazenda 6.

Quem será que vai cair no buraco logo de cara e quem vai chegar ao Desafio Final? Não perca essa emocionante disputa recheada de diversão, conhecimento e muita adrenalina!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Confira o elenco completo do próximo episódio do game show:

share Programa o alarme para as 16h porque tem mais Acerte ou Caia! vindo por aí neste domingo (16). E com um mega elenco. Quem será que vai voltar para a casa com mais dinheiro na conta e evitar a queda mais temida e divertida da TV brasileira? Conheça agora o elenco que estará no palco com Tom Cavalcante Arte/R7