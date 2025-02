Campeão de reality, atores e sertanejos encaram os desafios do Acerte ou Caia! neste domingo (12) O game show comandado por Tom Cavalcante vai trazer muita emoção para a tela da RECORD, a partir das 16 horas; saiba mais! Novidades|R7 08/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h36 ) twitter

Acerte ou Caia! deste domingo (12) tem edição com cinco atores, além de ex-realities, influenciadores e cantores.ição recheada Reprodução/Instagram

Neste domingo (12), a partir das 16h, tem mais uma tarde de competição entre celebridades no Acerte ou Caia! da RECORD. O game show apresentado por Tom Cavalcante reúne onze personalidades que vão fazer de tudo para responderem perguntas corretamente no tempo estipulado, para tentarem se livrar do susto que é cair no buraco. Em jogo está o prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil, mas só um competidor sai campeão deste desafio.

E entre os participantes do Acerte ou Caia! da vez, está um timaço formado pelos atores: Danni Suzuki, Cacau Melo, Giuseppe Oristânio, Suzana Alves e Thomaz Costa.

Quem também estará na disputa é a dupla sertaneja Jonatha e Cristiano, e os dois vão competir separadamente.

O Acerte ou Caia! terá ainda a presença da dançarina e influenciadora Ellen Cardoso, a Moranguinho, e do Campeão de A Grande Conquista 2, Kaio Perroni. E essa turma animada e competitiva conta também com o YouTuber e sósia de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, e da ex participante de reality Deniziane Ferreira.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

Saiba tudo sobre o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (12)

O ano de 2025 já está a todo vapor e é claro que o Acerte ou Caia! não fica atrás. Vem conhecer o time de estrelas que participa do segundo episódio do ano do game show neste domingo (12)