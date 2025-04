Celebração do Dia do Humorista e tributo a Chico Anysio fazem parte do Acerte ou Caia! deste domingo (13) O episódio do game show contará com a participação de 11 comediantes que farão de tudo para se livrarem do buraco e faturarem o prêmio em dinheiro Novidades|Do R7 10/04/2025 - 15h34 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Onze comediantes farão de tudo para faturarem o grande prêmio em dinheiro Antonio Chahestian/RECORD

No dia 12 de abril de 1931, nascia um dos maiores gênios do humor no Brasil, o saudoso Chico Anysio. E justamente a data de 12 de abril foi a escolhida, desde 2015, como dia do humorista. Para celebrar os profissionais da comédia e fazer um tributo a Chico, o Acerte ou Caia! deste domingo (13) reunirá um grupo de comediantes da nova geração.

Onze humoristas vão disputar o game show apresentado por Tom Cavalcante, e precisarão mostrar seus conhecimentos para ficarem bem longe do fundo do buraco. Apenas um deles sairá campeão deste jogo que vale um prêmio de até R$ 300 mil.

Como não podia deixar de ser, o episódio do game deste domingo, contará com a participação de Nizo Neto, filho de Chico Anysio. Além dele, também estarão no jogo, Aurineide Camurupim; Maicon Sales, com sua famosa personagem Ana Maria Brisa; e Rapha Vélez, como Vevete, uma sátira à cantora Ivete Sangalo.

Quem também entra com tudo nesta disputa é Rossicléa, conhecida como a Dama do Humor Cearense; Gustavo Mendes, famoso pela imitação da ex-presidente Dilma Roussef; e Thayse Teixeira.

‌



Fechando esse time que sabe fazer graça estão Criss Paiva, Rodrigo Cáceres, Matheus Ceará, e Rodrigo Capella.

Com todas essas feras do humor, ao lado do comandante Tom Cavalcante, e inspirados por Chico Anysio, a diversão está garantida neste final de semana.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Veja também: Hora de dar tchau: relembre as quedas mais divertidas do Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share De medo de altura até "mata-leão", o Acerte ou Caia! faz a alegria do público da RECORD aos domingos. Mas, um momento especial do game show comandado por Tom Cavalcante é aguardado: a hora de dar tchau e ir direto para o buraco. Vem rever os tombos que rolaram no último episódio! Reprodução/ RECORD