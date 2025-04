Celebridades disputam até R$ 300 mil no Acerte ou Caia! deste domingo (20) Sob o comando de Tom Cavalcante, os famosos tentam ficar bem longe do temido buraco; saiba mais Novidades|Do R7 17/04/2025 - 13h41 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h41 ) twitter

Sob o comando de Tom Cavalcante, os famosos lutam pelo prêmio e tentam ficar bem longe do temido buraco Edu Moraes/RECORD

Se é domingo, é dia de Acerte ou Caia! na tela da RECORD. E um novo grupo de onze celebridades sobe ao palco neste fim de semana (20) para participar do game show apresentado por Tom Cavalcante.

Os competidores precisam responder as perguntas no tempo máximo de 30 segundos, caso contrário, vão parar no buraco. E dessa vez, quem está na disputa é o chef de cozinha do programa Hoje em Dia, Guga Rocha. Ao lado dele também participam as atrizes Flávia Pavanelli e Júlia Olliver, além dos ex participantes de realities Fernando Medeiros e Jessi Alves, e da apresentadora Jackeline Petkovic.

E da área musical, cinco artistas se enfrentam nesta edição do Acerte ou Caia!. A cantora e sanfoneira Adriana Sanchez é uma das que fará de tudo para ficar bem longe do fundo do buraco. Ao lado dela estarão ainda o cantor e compositor Vitor Fernandes, o saxofonista Esdras de Souza – marido da cantora Gretchen -, além do intérprete de arrocha, Nadson – o Ferinha, e da Ruivinha de Marte.

Quem será que vai conseguir levar uma bolada em dinheiro para casa desta vez? E quem serão os outros dez competidores que vão despencar no buraco? Tudo no Acerte ou Caia! deste domingo!

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Saiba mais sobre o elenco que vai participar do Acerte ou Caia! deste domingo

