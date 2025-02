Desafios, alegria e um prêmio de até R$ 300 mil: Acerte ou Caia! promete agitar o domingo (23) Um novo grupo de 11 celebridades participa do jogo apresentado por Tom Cavalcante na RECORD Novidades|Do R7 19/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h32 ) twitter

Tom Cavalcante reúne mais um grupo de 11 celebridades para o game show Divulgação/RECORD

Domingo é dia de ficar ligado na RECORD para curtir o game show que está divertindo o Brasil! Neste fim de semana (23), a partir das 16h, tem mais uma rodada de disputas no palco do Acerte ou Caia!.

Tom Cavalcante reúne mais um grupo de 11 personalidades para o game show, e o vencedor pode faturar um prêmio de até R$ 300 mil. Lembrando que só um dos participantes sai campeão desse desafio, para todos os outros o caminho é só o buraco.

E neste domingo, o programa conta com um time de jornalistas formado por Keila Jimenez, Bruno Tálamo e Lair Renó.

Quem também já está acostumada com uma boa competição e vai entrar para ganhar, como fazia nas arenas olímpicas, é a ex-ginasta Daniele Hypólito. Ainda nesta área esportiva, o surfista e influenciador Flávio Nakagima fará de tudo para dar as respostas certas e se livrar da queda no buraco.

O ator e humorista Bruno Mota, e o comediante Bruninho Mano são outros dois participantes deste episódio do game show.

Quer mais? O ator Mussunzinho e a atriz, e ex-fazenda, Aline Mineiro, já estão preparados para responderem as questões no tempo máximo de 30 segundos, o que deixa todo mundo naquela tensão.

E para fechar o grupo de participantes deste Acerte ou Caia!, estão a influenciadora Camila Uckers, e o comediante Ciro Santos, com a personagem Virgínia Del Fuego.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

Aline Mineiro, Keila Jimenez, Mussunzinho e mais: conheça o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (23):

