Diversão e grandes duelos embalam o Acerte ou Caia! neste domingo (30)

Na edição deste domingo (30), Tom Cavalcante recebe no palco do programa um grupo de celebridades de áreas diversas Antonio Chahestian/RECORD

Game show que já conquistou o Brasil, o Acerte ou Caia! tem uma nova rodada de disputa entre famosos neste domingo (30), a partir das 15h30. Em jogo, além de muita diversão, está um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil, e aquele friozinho na barriga que os participantes sentem com medo de despencar no buraco.

Nesta edição, Tom Cavalcante recebe no palco do programa um grupo de celebridades de áreas diversas. O ator e comediante Lucas Veloso é um dos competidores, junto com os também atores Ricardo Macchi (o eterno cigano Igor) e Ana Zimerman.

A apresentadora Flávia Noronha e os jornalistas Phelipe Siani, Ana Paula Renault e Márcia Dantas também participam do desafio de perguntas e respostas neste fim de semana.

Para completar o time de famosos, entram no jogo os influenciadores Anahí Rodrighero, Gui Araújo, Matheus Ueta e Igorfina.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Com um time de peso, o Acerte ou Caia! deste domingo (30) é o programa perfeito para levar o puro suco do entretenimento para toda a família. Confira a seguir os onze famosos que vão disputar um prêmio de até R$ 300 mil na tela da RECORD, e prepare a torcida!