Elenco bombástico e diversão! Saiba tudo sobre o Acerte ou Caia! deste domingo (7)

Para ficar bem longe da queda no buraco, as celebridades precisam responder às perguntas em no máximo 30 segundos Edu Moraes/RECORD

Um novo timaço de famosos sobe ao palco do Acerte ou Caia! neste domingo (7), a partir das 17h, para mais uma divertida edição do game show apresentado por Tom Cavalcante.

Para ficar bem longe da queda no buraco, as celebridades precisam responder às perguntas em no máximo 30 segundos, e quem conseguir eliminar todos os adversários pode faturar um prêmio de até R$ 300 mil.

Desta vez, quem estará no game é o ator, apresentador e cantor Tiago Abravanel, além dos também cantores Felipe Araújo e Ana Vilela. O ator Rafael Almeida é mais um que integra o grupo de participantes, juntamente com a jornalista Jéssica Smetak, apresentadora da RECORD Bahia.

O time de famosos deste fim de semana no Acerte ou Caia! conta ainda com os comediantes Eddy Jr, Ênio Vivona, Raquel Leal e a atriz e roteirista Cris Werson. E para completar, a DJ Bárbara Labres e o ex-participante de reality, Michel Nogueira.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no RecordPlus, a plataforma de streaming da emissora.

Confira o elenco completo do Acerte ou Caia! deste fim de semana:

