Elenco de milhões agita o Acerte ou Caia! deste domingo (17)
As celebridades disputam o prêmio que pode chegar a R$ 300 mil no game show apresentado por Tom Cavalcante
Está chegando a hora de mais um Acerte ou Caia! na tela da RECORD. Neste domingo (17), a partir das 15h45, um novo time de onze celebridades se reúne no palco, sob o comando de Tom Cavalcante, para uma disputa emocionante, e cheia de descontração, pelo prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil.
Dessa vez, quem entra no jogo e fará de tudo para escapar do buraco é o jornalista Leo Dias. Ao lado dele, outro que vai precisar mostrar seus conhecimentos gerais é o cantor Jerry Smith, além da também cantora Pepita e do influenciador Yarley.
O músico Derico e a dupla Caju & Castanha são outros famosos que terão que responder às perguntas em até 30 segundos para ficarem bem longe do fundo do buraco.
Para completar o grupo de participantes desta edição do Acerte ou Caia!, estarão a atriz Duda Pimenta, a dançarina Rosiane Pinheiro, além da influenciadora Yanne Antunes e da veterinária e ex-participante de reality Vanessa Mesquita.
O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.
