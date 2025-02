Elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (16) tem humoristas, atrizes, jornalistas, influenciadores e ex-participantes de realities Tom Calvacante entra em campo antes de Palmeiras e São Paulo ao lado de um timaço de celebridades para divertir a tarde da RECORD Novidades|Do R7 12/02/2025 - 15h21 (Atualizado em 12/02/2025 - 15h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem será que vai conseguir ficar por último no palco e faturar um prêmio em dinheiro? Divulgação/RECORD

Neste domingo (16), antes do jogo entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista e com transmissão da RECORD, outro time de celebridades entra em campo para disputar os R$300 mil em prêmios em mais uma rodada do Acerte ou Caia!

Tom Cavalcante estará na área para comandar uma nova tarde da competição de perguntas e respostas e dessa vez recebe atores, humoristas, jornalistas, influenciadores e ex participantes de realities.

A comentarista esportiva e ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira vai precisar ser rápida no lance e responder em até 30 segundos para se livrar do buraco. Quem também estará nesta equipe de participantes são os atores André Mattos, Gabriel Santana, e Gisele Frade.

Representando os humoristas, estarão Marcelo Zangrandi e Mateus Cidrão. O repórter e apresentador Felipe Solari é mais uma celebridade que fará de tudo para escapar daquela queda tensa no buraco.

‌



Conhecida pela pegadinha da “menina fantasma”, a modelo e influenciadora Anna Livya Padilha também estará na disputa, assim como os ex-realities Camila Moura, Dicésar e Giovanna Lima.

Quem será que vai conseguir ficar por último no palco e faturar um prêmio em dinheiro? Apenas um deles sairá vencedor, os outros dez conhecerão o que, afinal, tem no buraco!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com a chance de levar até R$ 300 mil, um novo time de famosos entra em campo para levar muita diversão ao público do Acerte ou Caia! neste domingo (16). Apenas um deles vai conseguir escapar e ser o vencedor do episódio. Quem será? Tudo o que você precisa saber sobre cada um deles está aqui! Arte/R7