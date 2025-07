Elenco do Acerte ou Caia! reúne cantores, jornalistas e humoristas neste domingo (27) Dodô do Pixote, Duda Gonçalves, Mylena Ciribelli e Hubert estão entre as celebridades que participam do game Novidades|Do R7 24/07/2025 - 17h01 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h01 ) twitter

O cantor Dodô do Pixote, as jornalistas Duda Gonçalves e Mylena Ciribelli e o humorista Hubert estão entre as celebridades que participam do game Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (27), a partir das 15h45, tem mais uma rodada de disputa entre os famosos no Acerte ou Caia!. Tom Cavalcante recebe um novo time de personalidades, e elas farão de tudo para ficarem bem longe do fundo do buraco e tentarão faturar o prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil.

Desta vez, quem entra no jogo é a repórter esportiva da RECORD, Duda Gonçalves, e a jornalista Mylena Ciribelli. Junto com elas, também estarão nesta edição do Acerte ou Caia!, o humorista Hubert (do Casseta & Planeta), e os comediantes Magno Navarro e Marcela Leal.

Outros famosos que integram o time de participantes deste domingo são o cantor Dodô, do Grupo Pixote e a dupla sertaneja Humberto & Ronaldo, que jogam separadamente.

E para fechar o grupo das 11 celebridades, estão o ator Pedro Malta, a atriz e cover da Xuxa, Cíntia Lopes, e a influenciadora e ex-BBB, Sarah Aline.

Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, às 15h45. O programa é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Conheça todos os participantes desta edição:

Bateu aquela saudade do Acerte ou Caia!? Calma, que o programa deste domingo (27) tem um elenco que promete fortes emoções na tela da RECORD. Comandados por Tom Cavalcante, onze participantes lutam pelo prêmio de R$ 300 mil. Veja quem são eles e prepare a sua torcida!