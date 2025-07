Famosos precisam mostrar conhecimento para escapar do buraco do Acerte ou Caia! neste domingo (3) Celebridades de diferentes áreas sobem ao palco ao lado de Tom Cavalcante e disputam o prêmio de até R$ 300 mil; confira Novidades|Do R7 31/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atração, comandada por Tom Cavalcante, recebe um novo grupo de 11 celebridades para a disputa que vale até R$ 300 mil reais Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (3), a partir das 15h45, diversão e desafios de tirar o fôlego estão garantidos na tarde da RECORD com mais uma edição do Acerte ou Caia!. A atração, comandada por Tom Cavalcante, recebe um novo grupo de 11 celebridades para a disputa que vale até R$ 300 mil reais.

Desta vez, quem entra no game é a psicóloga e ex-participante de reality, Lumena Aleluia, além das atrizes Babi Xavier e Adriana Ferrari. Também disputam o game show deste fim de semana o influenciador e ex-Power Couple Daniel Saullo, o comediante Bolachinha e a influenciadora Tatiane Melo.

Da área musical, quem precisará mostrar que é craque nos conhecimentos gerais e ainda controlar o nervosismo diante do temido buraco é a cantora Márcia Freire, o vocalista do grupo Doce Encontro, Eder Miguel e a dupla sertaneja formada pelos irmãos Marlon e Maicon, que disputam separadamente, além do cantor e compositor Vinícius D´Black.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com promessa de muito entretenimento e disputa eletrizante, um elenco recheado de estrelas te espera para o Acerte ou Caia! do próximo domingo (3). Novos onze participantes sobem no palco do game show comandado por Tom Cavalcante, em busca do título de campeão e o prêmio de até R$ 300 mil. Conheça o elenco e prepare a sua torcida!