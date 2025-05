Fãs reagem à queda de Ticiane Pinheiro no Acerte ou Caia!: ‘Um show à parte’ A apresentadora do Hoje em Dia esteve na edição especial de Dia das Mães do game show e causou muito por lá; confira Novidades|Do R7 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

A queda da apresentadora no buraco do Acerte ou Caia! viralizou nas redes sociais Edu Moraes/RECORD

As redes sociais oficiais da RECORD publicaram uma sequência de comentários de telespectadores reagindo à queda da apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, durante o Acerte ou Caia! do último domingo (11).

A diva provou que nunca deixa de render momentos icônicos e cair no gosto do público com sua personalidade única e espontânea.

Antes de finalmente cair no tão temido buraco do game show, ela se mostrou bastante tensa e se apoiou com os pés e as mãos nas bordas. Diante da cena, o apresentador, Tom Cavalcante, não perdeu a piada: “Faça para mim dez flexões. Vamos lá!”.

Tici até tentou entrar na brincadeira, mas desistiu no mesmo momento e pediu para abrirem logo o buraco.

‌



Nas redes sociais, o público repercutiu a cena e enfatizou o quanto se divertiram assistindo: “A queda da Tici ficou na história do programa, ri muito”, confessou uma. “Ticiane é um show à parte no Acerte ou Caia!”, disse outra.

“A Tici é muito engraçada”, comentou outra fã em meio a risos.

Confira o post abaixo:

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas pelo PlayPlus, o streaming da RECORD.

Veja também outros famosos que protagonizaram as melhores quedas no programa:

