Feras do esporte e rainha dos memes agitam o Acerte ou Caia! deste domingo (23) Um novo grupo de 11 celebridades sobe ao palco com Tom Cavalcante para lutar pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil Novidades|Do R7 21/03/2025 - 12h19 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h19 )

Game show apresentado por Tom Cavalcante vai ao ar neste domingo (23), às 16h Antonio Chahestian/RECORD

Mais uma rodada de desafios do Acerte ou Caia! vai agitar a tarde deste domingo (23) na RECORD. Tom Cavalcante comanda o game show de perguntas e respostas que vale um prêmio de até R$ 300 mil. Um novo grupo de onze famosos participa da competição, mas só um sai campeão, enquanto os outros dez vão, mesmo, para o buraco.

Aproveitando uma folga das transmissões do Campeonato Paulista — que tem a grande final na próxima quinta (27) —, o narrador da RECORD, Cleber Machado, entra em campo neste domingo no Acerte ou Caia!, assim como o jornalista e apresentador Zé Luiz.

Quem também participa desta vez é a cantora, e ex-peoa, Gretchen. A socialite e empresária Val Marchiori é outra que vai mostrar seu conhecimento na hora de encarar as questões no tempo máximo de 30 segundos, para ficar bem longe do buraco.

A modelo, apresentadora e ex-peoa Nicole Bahls é mais uma convidada desta edição do game, que contará ainda com a presença da atriz e influenciadora Carol Bresolin e do ator, cantor e ex-paquito Marcello Faustini.

‌



Completam o time de famosos os ex participantes de realities, Ricardo Alface e Thais Braz, além do comediante Léo Picardias e de Juliana Oliveira, ex-assistente de palco de programa televisivo.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Um das edições mais icônicas do Acerte ou Caia! está por vir neste domingo (23). Grandes nomes do entretenimento e esporte vão ter que completar as respostas das perguntas de Tom Cavalcante para não cair no temido buraco, e, principalmente, garantir um prêmio em dinheiro que pode chegar até R$ 300 mil. Conheça agora esse timaço!