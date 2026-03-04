Logo R7.com
Tom Cavalcante comemora aniversário no palco do Acerte ou Caia!; veja os convidados deste domingo (8)

João Augusto Liberato, Adamastor Pitaco e Rosanne Mulholland estão entre os famosos que disputam um prêmio de até R$ 300 mil

Novidades|Do R7

  • Para celebrar o aniversário do apresentador Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! traz um episódio mais que especial! Então, prepare a pipoca e chame a família para uma tarde cheia de diversão; confira os convidados deste festão na tela da RECORD Arte/R7
  • Adamastor Pitaco Personagem vivido por Adaildo Alves Neres, Adamastor Pitaco conquistou o Brasil com seu bordão "de um lado puxa ao pai e do outro puxa à mãe" e com a icônica peruca com cabelo metade liso e metade crespo. Além da comédia, ele também já gravou 14 CDs. Hoje, o humorista é presente nas redes sociais, faz shows e apresenta um podcast Reprodução/Instagram
  • Cacá Ottoni Cacá é uma atriz carioca com destaque na televisão, streaming, cinema e teatro. Indicada ao prêmio de melhor atriz em quatro premiações diferentes, por papéis no cinema e no teatro, venceu uma delas. Na RECORD, atuou na minissérie Lia, e na novela Jesus. Hoje, com anos de carreira, continua atuando e ganhando o reconhecimento merecido Reprodução/Instagram
  • Gabriela Moreyra Talvez você conheça Gabriela Moreyra pelos seus papéis de destaque em várias produções da RECORD, como em Vidas em Jogo, Bela, a Feia, Caminhos do Coração, Bicho do Mato, O Rico e Lázaro, Pecado Mortal, Balacobaco e Escrava Mãe. Além da TV, a atriz também esteve no cinema, e já foi indicada para três grandes premiações. Atualmente, Gabriela está envolvida em projetos no streaming Reprodução/Instagram
  • Geovanna Tominaga Jornalista, podcaster, apresentadora e escritora, Geovanna Tominaga teve uma longa trajetória na televisão, passando por diversas emissoras. Na RECORD, Geovanna venceu a terceira temporada do Dancing Brasil. A jornalista resolveu dar um tempo das telas para focar em outros projetos, nesse meio tempo lançou dois livros infantis, começou um podcast sobre maternidade, trabalha como colunista em seu próprio site, e também atua como cerimonialista em casamentos Reprodução/Instagram
  • Heitor Martins Humorista e ator, conhecido por interpretar o personagem Pit Bitoca, companheiro do personagem de Tom Cavalcante, vivido no mesmo programa de humor. Ele esteve no Show de Tom, e conhece o apresentador há anos. Hoje, Heitor é apresentador de podcast. Será que ele ganha a disputa? Reprodução/Instagram
  • Hugo & Tiago Com mais de 21 anos de carreira, a dupla sertaneja estourou diversos hits que tocaram em todo o Brasil, como Gaguinho, No Beco e O Coração da Gente, além de O Amor de Antes, com participação de Zezé di Camargo e Luciano. Tiago participou de A Fazenda 13 na RECORD, e foi o 8º eliminado da atração. Sua torcida vai para qual dos dois amigos? Reprodução/Instagram
  • João Augusto Liberato O filho de Gugu Liberato vem com tudo para o game show! João Augusto Liberato estreou a pouco tempo na RECORD, na busca de construir sua carreira e honrar o legado do pai, ele ganhou um quadro no Domingo Espetacular, o João Liberato em Construção e agora vai comandar também Filhos de Quem. Você acha que ele pode vencer o Acerte ou Caia!? Reprodução/Instagram
  • Maria Gabriela Lacerda Modelo, jornalista e vencedora do Miss Universo Brasil 2025, Maria Gabriela Lacerda tem uma longa história nos concursos de beleza, já foi Miss Teen Brasil, participou do Miss Teen Mundial, venceu o Miss Piauí, foi vice-Miss Brasil, e já foi eleita Miss Simpatia duas vezes. Além da beleza, ela também tem um papel ativo em uma ONG que ajuda pessoas a encontrar parentes desaparecidos Reprodução/Instagram
  • Roger Moreira Ícone do rock nacional dos anos 1980, Roger Moreira é cantor, compositor, guitarrista e fundador da banda Ultraje a Rigor, dona do hit 'Nós Vamos Invadir Sua Praia'. Além da música, Roger já atuou em um filme musical, e dublou um personagem de videogame Reprodução/Instagram
  • Rosanne Mulholland Atriz de cinema, TV e teatro, Rosanne Mulholland é completa, e não se limita a um tipo de papel, ou gênero audiovisual. Na RECORD, ela esteve em Paulo, O Apóstolo, interpretando Agripina. Além da atuação, a atriz também é psicóloga e já escreveu um livro infantil. O Acerte ou Caia! deste domingo (8) vai ao ar a partir das 15h30, na tela da RECORD. Reprodução/Instagram

