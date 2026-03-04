Tom Cavalcante comemora aniversário no palco do Acerte ou Caia!; veja os convidados deste domingo (8)

Hugo & Tiago

Com mais de 21 anos de carreira, a dupla sertaneja estourou diversos hits que tocaram em todo o Brasil, como Gaguinho, No Beco e O Coração da Gente, além de O Amor de Antes, com participação de Zezé di Camargo e Luciano. Tiago participou de A Fazenda 13 na RECORD, e foi o 8º eliminado da atração. Sua torcida vai para qual dos dois amigos?

Reprodução/Instagram