Hadballa palpita sobre o que há no buraco do Acerte ou Caia! Treinador de futebol participa do episódio deste domingo (2) do game show comandado por Tom Cavalcante; saiba mais! Novidades|R7 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 )

Hadson Nery revela expectativas para a próxima edição do Acerte ou Caia! deste domingo (2) Reprodução/Instagram

Se tem algo que nenhum participante do Acerte ou Caia! quer é cair no buraco e dar adeus ao prêmio do game show comandado por Tom Cavalcante nas tardes de domingo da RECORD. O treinador de futebol e ex-participante do Power Couple Brasil, Hadson Nery, o Hadballa, vai encarar o jogo neste domingo (2) e já fez um bom aquecimento nas redes sociais do programa.

Hadballa disputa o prêmio de até R$ 300 mil ao lado do ator Fernando Sampaio, da influencer Carol Narizinho, das atrizes Gleici Damasceno e Lidi Lisboa, da repórter da RECORD, Lorena Coutinho, da dupla de cantores Rosa e Rosinha (que concorre separadamente), do funkeiro MC Kekel, e dos comediantes Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela) e Rapha Velez (Gaby).

Ao ser perguntado sobre o que acha que tem dentro do buraco, ele respondeu que espera que tenham muitas almofadas ali, para que assim os participantes eliminados não se machuquem ao cair.

Nos comentários, já teve até quem declarou que vai torcer por ele: “Não perco por nada. Na torcida por você, sempre”, declarou uma fã. “Bora campeão”, enalteceu uma internauta.

“Vai com tudo amigo!”, declarou uma seguidora.

Confira a dinâmica:

Será que Hadballa chega ao Desafio Final e escapa do buraco? O Acerte ou Caia! vai ao ar neste domingo (2), a partir das 16h, na tela da RECORD.

Confira os participantes que vão disputar o prêmio com Hadson Nery na próxima edição:

